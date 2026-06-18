Detenido un entrenador por acoso y agresión sexual a una niña de 14 años en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a un entrenador de automovilismo de Mallorca por acoso y agresión sexual a una niña de 14 años. El acusado supuestamente manoseó y besó a la menor, que formaba parte del club que él dirigía, y le envió numerosos mensajes "románticos" proponiéndole encuentros a solas, según consta en la denuncia presentada por los padres de la chica, a la que ha tenido acceso este diario. Los investigadores del instituto armado citaron ayer al sospechoso, lo arrestaron y por la tarde lo pusieron a disposición del juzgado de guardia de Palma.

Los hechos se remontan a principios de 2025, siempre según la denuncia. En febrero de ese año, tras una carrera de karting, el acusado ofreció a la menor realizar una prueba para incorporarse a su equipo. El test se llevó a cabo un mes después, tras el que la menor y su padre firmaron un contrato para unirse al club del sospechoso. A partir de ese momento, el entrenador empezó a escribir a diario a la menor, enviándole mensajes que los denunciantes definen como "de contenido romántico-sentimental". En ellos la llamaba "princesa" y "preciosa" y le decía, entre otras cosas: "Estuve pensando todo el día en ti. Me encanta sentir que eres mi chica".

Además, la menor sostiene que el acusado le decía "te quiero" en cada entrenamiento y que le pidió "con ánimo libidinoso" quedar a solas fuera del circuito. La denuncia relata también que el hombre tocaba a la menor en la cadera "buscando el contacto sexual". Además, describe cómo el acusado besó en una ocasión a la menor en el cuello y le dijo que le gustaría hacerlo en la boca.

La denuncia incluye también acusaciones de desplegar un "comportamiento controlador y manipulador hacia la menor, aprovechando su posición de autoridad como director del equipo". En este sentido, relata cómo prohibió que los familiares estuvieran el box durante los entrenamientos con el objetivo de "aislar a la menor de la supervisión parental". También denuncia que en una ocasión el acusado circuló con su coche de forma temeraria, alcanzando velocidades de hasta 218 kilómetros por hora, cuando llevaba en su vehículo a la niña a un entrenamiento. La situación cesó cuando el hombre comunicó a la menor que ya no formaba parte del equipo y la bloqueó a ella y a sus padres en todos los canales de comunicación.

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Hace unas semanas, el padre de la menor presentó una denuncia en los juzgados de Palma a través del abogado Óscar Navarro. En ella imputan al acusado delitos de agresión sexual a menor de 16 años, embaucamiento de menores con fines sexuales, acoso y contra la seguridad vial. La Guardia Civil abrió una investigación y, tras realizar diversas diligencias, arrestó ayer al hombre. El juez de guardia lo dejó en libertad y dictó una orden de alejamiento en favor de la víctima.