Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de Alicante

La Audiencia Provincial con sede en Elche ha condenado a Ángel Javier Fenoll Pastor, Francisco Poveda Poveda, Francisco Fenoll Pérez y al exconcejal del PP y empresario, Javier Bru García, como autores de un delito contra el medioambiente por el enterramiento masivo de basuras sin tratar en suelos agrícolas de La Murada (Orihuela) entre los años 2005 y 2011.

La sentencia impone a cada uno de los condenados cuatro años de prisión y una multa con una cuota diaria de seis euros durante 20 meses. La misma resolución absuelve a Antonio Ángel Fenoll Campillo, hijo del empresario Ángel Fenoll, cuya implicación directa en los hechos no se ha podido probar, y a José Vera López, responsable de la empresa que realizó los movimientos de tierra. La causa fue sobreseída antes del juicio para el patriarca de los Fenoll por motivos de salud.

En común

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, declara probado que los cuatro condenados actuaron de común acuerdo durante ese periodo para desviar residuos urbanos cuyo destino era el vertedero de Proambiente (empresa de los Fenoll ya desaparecida) y depositarlos en fincas agrícolas privadas. A Francisco Fenoll -hermano de Ángel Fenoll- y a su hijo Ángel Javier, les atribuye funciones de supervisión, coordinación y manejo de maquinaria para descargar, mezclar, tapar y ocultar los residuos. Al empresario Francisco Poveda le responsabiliza de facilitar fincas propias o próximas y coordinarse con Ángel Fenoll, propietario del vertedero, mientras a Javier Bru le atribuye utilizar su empresa, Ambiental Elements, para la contratación de residuos del Baix Vinalopó y el conocimiento de que se vertían en los terrenos muradeños sin tratamiento ni control.

Lixiviados que afloraron desde las fincas agrícolas en las que se enterraron basuras en La Murada / Tony Sevilla

El fallo de la Sección VII de la Audiencia Provincial de Alicante impone además a los condenados una inhabilitación especial de dos años y seis meses para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la recogida y el tratamiento de residuos. En materia de responsabilidad civil, deberán indemnizar de forma conjunta a la Conselleria de Medio Ambiente con 19.538 euros por los gastos derivados de la retirada de lixiviados en el paraje de Los Vives. También deberán abonar al Ayuntamiento de Orihuela 1.635 euros por los gastos ocasionados por el alquiler de maquinaria utilizada para auxiliar al Seprona en la realización de las catas.

El fallo de la Sección VII de la Audiencia Provincial de Alicante impone además a los condenados una inhabilitación especial de dos años y seis meses para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la recogida y el tratamiento de residuos. En materia de responsabilidad civil, deberán indemnizar de forma conjunta a la Conselleria de Medio Ambiente con 19.538 euros por los gastos derivados de la retirada de lixiviados en el paraje de Los Vives. También deberán abonar al Ayuntamiento de Orihuela 1.635 euros por los gastos ocasionados por el alquiler de maquinaria utilizada para auxiliar al Seprona en la realización de las catas.

Riesgo severo

El Tribunal presidido por el magistrado Francisco Javier Saravia considera como probado que los ahora condenados "puestos de común acuerdo" y "con un manifiesto y absoluto desprecio hacia el Medio Ambiente, así como de las consecuencias que de sus acciones pudiera derivarse para la naturaleza y para la salud de las personas", depositaron cientos de miles de toneladas de residuos sólidos urbanos en diversas fincas. Para dar apariencia de normalidad a la actuación en algunas de las parcelas -continúa el fallo-, se plantaban cítricos "cuyos frutos se destinaban al consumo humano”. Sin embargo, la Audiencia no basa la condena en vertidos de residuos sanitarios o peligrosos, sino en enterramientos masivos de residuos urbanos sin tratar. Constata la presencia de objetos sanitarios o médicos entre la basura y califica como tóxicos y peligrosos los lixiviados generados por esos enterramientos. Solo alcanza a realizar una estimación de las toneladas de basura enterrada: Casi 400.000 toneladas en dos fincas y 520.000 metros cúbicos en otra, mientras que no puede determinar el volumen de los residuos enterrados en media docena de fincas más.

Fiscalía Anticorrupción

En el procedimiento, ejercían la acusación la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, la Abogacía de la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela. Fue el concejal de Medio Ambiente, Manuel Culiáñez (Los Verdes) quien denunció unos hechos en 2012 de los que en paralelo la Policía Nacional ya investigaba bajo secreto de sumario en la Brugal como una causa desglosada de la principal- y que solicitaban una pena de seis años de cárcel para los implicados.

Estas acusaciones han podido mantener viva una causa muy compleja -una de las ramas investigadas en el caso Brugal- a lo largo de más de quince años. La vista oral se prolongó durante 13 sesiones con el testimonio de 14 agentes de la Guardia Civil, cinco del grupo operativo de la Policía Nacional y cinco de la Policía Local oriolana.

La restauración de los terrenos

Uno de los principales interrogantes de este caso todavía debe resolverse con posterioridad al fallo judicial. La Audiencia, según ha podido confirmar INFORMACIÓN, deja para la fase de ejecución de sentencia la emisión de nuevos informes y dictámenes periciales que deberán determinar los riesgos de mantener los residuos enterrados o la posibilidad de proceder a su retirada y traslado mediante un gestor autorizado para su eliminación. Fueron varios los peritos expertos y los testigos que declararon en el juicio la necesidad de valorar de forma exhaustiva el procedimiento a seguir con los cientos de miles de toneladas de residuos que fueron enterrados en la pedanía oriolana, al considerar que el impacto ambiental de retirar las basuras ahora puede ser mayor que su permanencia sobre el terreno. También habrá de cuantificarse el coste de llevar a cabo esta operación, aunque a esta cuestión no hace referencia el fallo judicial.

Lo que sí deja claro la sentencia es que, tanto si se opta por mantener los residuos enterrados como si se decide su retirada, deberán adoptarse las medidas necesarias para restaurar los terrenos. El coste de esas actuaciones deberá ser asumido por los condenados.

Residuos sanitarios en superfície en uno de los bancales plantados con cítricos / Tony Sevilla

Indemnizaciones

La Audiencia declara además la responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles Agrícola Orihuela SL, SAT 974 Virgen del Camino y Ambiental Elements SL -esta última propiedad de Javier Bru- respecto de todos los conceptos fijados en la sentencia.

La misma declara como probado que, entre 2005 y 2011, camiones cargados con residuos urbanos que debían ser tratados en la planta de tratamiento y eliminación de Proambiente -clausurada hace más de una década-, fueron desviados a fincas privadas próximas al vertedero de Abanilla. Señala que en esas parcelas se hicieron movimientos de tierra y excavaciones para depositar los residuos, mezclarlos con la tierra o cubrirlos con capas de suelo. En algunas fincas se plantaron después cítricos. En la finca Los Corrales de una superficie de 10,5 hectáreas se enterraron -con varios metros de profundidad- aproximadamente 283.500 toneladas de residuos urbanos y después se estableció una plantación de naranjos. En Los Sigüenzas o Los Randeros, la superficie era de 5,8 hectáreas y la resolución declara probado el enterramiento de unas 104.400 toneladas de residuos y la existencia de tierras labradas con riego por goteo para cultivo de cítricos.

Ecotoxicólogo

El perito ecotoxicólogo Luis Burillo concluyó sobre ambas fincas, tanto en el informe aportado a la causa como en su declaración en el juicio, que, aunque los residuos no fueran catalogados como peligrosos, tenían elevado potencial lesivo por su volumen, origen urbano, falta de selección, ausencia de compostaje y depósito en suelos no acondicionados. Y sobre todo que el vertedero incontrolado suponía un riesgo de gravedad para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas expuestas.

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En el paraje de Los Vives, en una finca catalogada dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves de las Sierras del Sur de Alicante, fueron enterrados 520.085 metros cúbicos de residuos urbanos. Desde esas mismas parcelas se produjeron afloramientos de lixiviados, que tienen consideración de residuos tóxicos y peligrosos, secaron vegetación autóctona y fueron compatibles con lixiviados de vertedero urbano. El fallo admite que en seis grandes parcelas afectadas no se pudo determinar el volumen ni la superficie exacta de los vertidos de basura realizados. Tampoco se ha podido probar que en la ocupación de la rambla Salada se produjeran vertidos de relevancia, pese a que fue una de las imágenes más difundidas de la causa a nivel público.