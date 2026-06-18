El Ayuntamiento de Barcelona denuncia a un bombero del parque de Zona Franca por agresión sexual

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante la Fiscalía un miembro de Bombers de Barcelona por una presunta agresión sexual el pasado 7 de junio. La víctima se despertó esa mañana en el parque de bomberos de la Zona Franca dentro del vehículo del sospechoso. Presentaba "síntomas de desorientación", según ha explicado el teniente de Alcaldía de Seguridad, Prevención Régimen Interior y Convivencia, Albert Batlle, y por eso alertó al 112. Al lugar acudieron efectivos del Sistema d'Emergències Médiques (SEM) que la trasladaron al hospital Clínico, ya que afirmó que había sufrido una agresión sexual pero que no recordaba casi nada.

La mujer únicamente explicó que la noche anterior había estado con el acusado y que habían consumido drogas y alcohol. Una patrulla de la Guardia Urbana también se desplazó al parque de bomberos para instruir las diligencias oportunas. Por el momento se desconoce si la agresión sexual se produjo dentro o fuera de este recinto y cuándo fue, ya que el bombero entraba de servicio a las 8 de la mañana del domingo 7 de junio, como así hizo.

Sin embargo, contravino la normativa de entrar a un recinto restringido a personal de fuera al llevar a la mujer, que es ajena al cuerpo. Batlle ha remarcado que son unos hechos "de extrema gravedad" y por eso el consistorio ha actuado "con la máxima determinación, garantizando en todo momento el respeto a los procedimientos establecidos".

Bombers de Barcelona ha abierto un expediente disciplinario y se suspendió cautelarmente al bombero de empleo y sueldo. Este trabajador entró hace dos promociones al cuerpo. Además, el consistorio también trasladó a la Fiscalía de Barcelona los hechos para que investiguen la presunta agresión sexual. Además, la Guardia Urbana ha abierto una información reservada para conocer qué ocurrió.

Batlle también ha remarcado que el ayuntamiento estudiará personarse como acusación popular en caso de que la denuncia acabe en un juzgado y que ofrecerán asistencia a la víctima "para todo lo necesario". Fuentes de la fiscalía han explicado a este medio que recibieron la denuncia el pasado 15 de junio y que la están examinando para decidir si la admiten a trámite, antes de abrir una investigación.

Unidad deontológica

Tras conocerse este incidente el Ayuntamiento de Barcelona ha adoptado una serie de medidas "para preservar la honorabilidad del cuerpo de bomberos y el conjunto de sus miembros" como crear una unidad deontológica y de asuntos internos dentro del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, redactar un proyecto de instalación de cámaras de vigilancia perimetral en todos los parques de bomberos de la ciudad y revisar las actuales normas de convivencia operativas en los recintos.

Dentro de esta revisión, el ayuntamiento quiere reformar la instrucción sobre visitas a los parques de bomberos, insistir en la prohibición sobre el consumo de alcohol en los parques y también repasar las materias de contenido deontológico que forman parte del curso de acceso al Cuerpo de Bomberos, los cursos de promoción y provisión de puestos de trabajo.

Los responsables municipales se han reunido con grupos políticos y representantes sindicales de bomberos para explicar estas actuaciones. El jefe del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Barcelona, Sebastià Massagué, ha destacado que "seremos intransigentes" con este tipo de conductas y ha añadido que las medidas adoptadas responden "a la voluntad de salvaguardar la imagen y el prestigio" de los bomberos como institución que "se fundamenta en la confianza ciudadana, el servicio público y unos estándares éticos elevados que deben ser preservados con la máxima firmeza ante cualquier conducta que pueda comprometerlos".