Macrodispositivo policial contra suministradores del 'top manta' en la costa de Tarragona

Un amplio dispositivo de Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil ha permitido dar un golpe importante a la venta ambulante en la costa de Tarragona poco antes de empezar la temporada de verano.

Desde primera hora de este miércoles, docenas de efectivos policiales han desplegado un macrodispositivo conjunto en varias localidades turísticas de Tarragona contra una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de productos falsificados que vulneran los derechos de propiedad industrial.

Los agentes han entrado en varios domicilios y locales y se esperan varios detenidos. En los registros se han encontrado numerosos productos falsificados, principalmente ropa, listo para ser vendidos de forma ambulante por estos municipios.

Imagen de la operación policial en Tarragona / Policía

Presuntamente, la banda se dedicaría a suministrar productos falsificados a los vendedores ambulantes durante todo el verano y para ello dispondrían de locales en los que los almacenaban. La Policía Nacional está realizando tareas de control de extranjería entre los detenidos para saber su situación legal en España.

26 millones de euros

El verano pasado la Guardia Civil hizo 51 operaciones contra la venta ambulante ilegal en Catalunya, tanto contra los manteros como los bazares que venden este tipo de productos falsificados y los grupos organizados que almacenen y distribuyen este material. En total los agentes requisaron 139.200 productos falsificados, principalmente ropa deportiva, calzado y bolsos, con un valor en el mercado ilícito de 26 millones de euros.

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Hubo dos detenidos, entre ellos, el principal responsable de distribuir y proveer a manteros de diferentes localidades turísticas catalanas. También hay 101 investigados por estos delitos contra la propiedad industrial. Según la Guardia Civil, en verano de 2024 se hicieron 29 actuaciones en Catalunya con 43.673 artículos falsos requisados valorados en 12 millones de euros. Hubo dos detenidos y 45 investigados.