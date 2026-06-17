Investigación
Detienen a un hombre de 39 años por agredir sexualmente a una menor en una lonja de Basauri (Vizcaya)
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bilbao
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un hombre, de 39 años, ha sido arrestado como presunto autor de una agresión sexuala una menor durante la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Vizcaya).
Según ha informado el departamento de Seguridad, tras haberse presentado una denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para localizar al presunto agresor, cuya detención se produjo finalmente este martes.
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago
- El hombre ejecutado en la calle de Balmes es un ciudadano balcánico vinculado al narco
- El hombre ejecutado en la calle de Balmes controlaba la entrada de cocaína en el puerto de Amberes
- ¿Cómo funciona el vale escolar de 60 euros que las familias catalanas pueden activar a partir de hoy? 5 claves
- Cuatro de cada diez jóvenes afectados por la crisis de la vivienda tienen una salud mental mala o regular
- La R8 de Rodalies vuelve a circular a partir de este martes por el túnel de Rubí y recupera su recorrido completo
- El padre investigado por maltratar a su bebé en Barcelona pide salir de la cárcel