Detenido por robar un reloj de lujo de 77.000 dólares y huir en patinete en Barcelona

Con la llegada del buen tiempo y la manga corta también quedan expuestos los relojes de lujo que llevan algunos ciudadanos, principalmente turistas. Esta característica es muy conocida por los ladrones que se dedican a este tipo de asaltos que suelen hacer guardia en puntos de la ciudad, cerca de hoteles o zonas turísticas, para elegir una víctima y así robarle. En las últimas semanas se han producido varios robos de relojes de lujo pero el lunes hubo un asalto cuyo botín era uno de un precio superior.

Ocurrió en el distrito de Ciutat Vella. Un sospechoso aprovechó un momento de descuido de un hombre para abordarlo y, de forma violenta, robarle el reloj de lujo, valorado en 77.000 dólares, y escapar en un patinete eléctrico con un cómplice. Fue en el paseo del Mare Nostrum de Barcelona.

Sin embargo, varias patrullas de la Guardia Urbana, alertadas por las víctimas, pudieron interceptar al sospechoso y recuperar el reloj, que ha sido devuelto a su legítimo propietario. El ladrón pasará a disposición judicial por este robo con violencia mientras los agentes buscan al cómplice que le facilitó su escapada.

Robo al subir a un taxi

La noche del domingo al lunes pasados la Guardia Urbana también detuvo a otros dos sospechosos en la Barceloneta acusados de robar violentamente un reloj de lujo valorado en 50.000 euros a un turista cuando se estaba subiendo a un taxi. Los agentes, que estaban fuera de servicio,detectaron a dos individuos que observaban atentamente a un grupo de turistas.

En el momento en que una de las víctimas accedía al vehículo, uno de los asaltantes se abalanzó sobre ella y le arrancó el reloj mediante un tirón violento. La víctima sufrió lesiones leves a consecuencia del robo, mientras el segundo sospechoso permanecía vigilando los alrededores para facilitar la huida.

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Los agentes iniciaron una persecución y lograron interceptar a ambos pocos minutos después, en las inmediaciones del lugar de los hechos. Gracias a la actuación policial, el reloj pudo ser recuperado y devuelto a su propietario.