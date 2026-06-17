Sucesos
Cuatro detenidos por vender droga a turistas en La Rambla
Un dispositivo policial entre Guardia Urbana y Mossos permitió desmantelar un narcopiso en Poble-sec
Los Mossos clausuran dos narcopisos en Sants-Montjuïc y detienen a 11 responsables de vender droga
Un operativo conjunto entre efectivos de la Unidad de Investigación de los distritos de Sants-Montjuïc y Ciutat Vella de la Guardia Urbana de Barcelona y la Unidad Regional de Salud Pública de los Mossos d'Esquadra ha permitido desmantelar un almacén de droga en un piso de Sants-Montjuïc y detener a cuatro sospechosos de vender droga a turistas en la zona de La Rambla.
La investigación comenzó cuando se detectó que varios sospechosos se dedicarían al tráfico de drogas en el centro de la ciudad y que sus principales clientes eran personas extranjeras. Por eso, agentes de los dos cuerpos hicieron vigilancias y seguimientos de los sospechosos hasta encontrar el piso utilizado como punto de almacenamiento de estas drogas, situado en el barrio de Poble-sec, en el distrito de Sants-Montjuïc.
En la entrada y registro de este domicilio la policía detuvo a los cuatro sospechosos e intervino diversas cantidades de droga como heroína, cocaína, éxtasis y marihuana, además de encontrar 875 euros y material para manipular las dosis. También localizaron una arma blanca. El operativo contó con el apoyo de la unidad canina de la Guardia Urbana para detectar la droga escondida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago
- El hombre ejecutado en la calle de Balmes es un ciudadano balcánico vinculado al narco
- El hombre ejecutado en la calle de Balmes controlaba la entrada de cocaína en el puerto de Amberes
- ¿Cómo funciona el vale escolar de 60 euros que las familias catalanas pueden activar a partir de hoy? 5 claves
- Cuatro de cada diez jóvenes afectados por la crisis de la vivienda tienen una salud mental mala o regular
- La R8 de Rodalies vuelve a circular a partir de este martes por el túnel de Rubí y recupera su recorrido completo
- El padre investigado por maltratar a su bebé en Barcelona pide salir de la cárcel