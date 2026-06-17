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Cuatro detenidos por vender droga a turistas en La Rambla

Un dispositivo policial entre Guardia Urbana y Mossos permitió desmantelar un narcopiso en Poble-sec

Los Mossos clausuran dos narcopisos en Sants-Montjuïc y detienen a 11 responsables de vender droga

Uno de los detenidos por tráfico de droga en el centro de Barcelona

Uno de los detenidos por tráfico de droga en el centro de Barcelona / GUBBarcelona

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Germán González

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Barcelona
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Un operativo conjunto entre efectivos de la Unidad de Investigación de los distritos de Sants-Montjuïc y Ciutat Vella de la Guardia Urbana de Barcelona y la Unidad Regional de Salud Pública de los Mossos d'Esquadra ha permitido desmantelar un almacén de droga en un piso de Sants-Montjuïc y detener a cuatro sospechosos de vender droga a turistas en la zona de La Rambla.

La investigación comenzó cuando se detectó que varios sospechosos se dedicarían al tráfico de drogas en el centro de la ciudad y que sus principales clientes eran personas extranjeras. Por eso, agentes de los dos cuerpos hicieron vigilancias y seguimientos de los sospechosos hasta encontrar el piso utilizado como punto de almacenamiento de estas drogas, situado en el barrio de Poble-sec, en el distrito de Sants-Montjuïc.

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En la entrada y registro de este domicilio la policía detuvo a los cuatro sospechosos e intervino diversas cantidades de droga como heroína, cocaína, éxtasis y marihuana, además de encontrar 875 euros y material para manipular las dosis. También localizaron una arma blanca. El operativo contó con el apoyo de la unidad canina de la Guardia Urbana para detectar la droga escondida.

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