En el distrito de Vicálvaro
Vídeo | Preocupación en Madrid por un incendio de chatarra que genera humo tóxico: "Apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios"
El fuego, declarado en una chatarrería a cielo abierto, ha generado una importante columna de humo tóxico visible en la zona
Andrea San Martín
Un incendio de chatarra a cielo abierto se ha declarado a las 16.00 horas de este martes en el distrito madrileño de Vicálvaro, sin que por el momento se hayan registrado heridos.
El fuego ha generado una importante columna de humo visible en la zona y muy próxima a la estación de Renfe de Vicálvaro, lo que ha provocado preocupación entre vecinos y usuarios del entorno.
Bomberos Madrid trabaja en la extinción con varias bombas desplegadas en el lugar. Los efectivos cuentan además con la ayuda de maquinaria de la propia instalación para retirar material combustible y abrir zonas de corte que permitan frenar la propagación de las llamas.
En redes sociales, algunos vecinos han alertado de la presencia de humo en el barrio. Un usuario en la red social X (antes Twitter) ha señalado: "La nube de humo tóxico se extiende por todo el barrio, apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios". El usuario ha pedido además instrucciones sobre cómo proceder ante la presencia de humo en la zona. Emergencias Madrid ha recomendado cerrar las ventanas y permanecer en interiores: "Si estás en zona con humo, cierra ventanas y trata de permanecer en interiores. En caso de requerir ayuda, llama al 112".
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del incendio ni sobre la superficie afectada. Los servicios de emergencia mantienen el operativo en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago
- Catalunya recorta a dos semanas la espera desde que se acredita la dependencia hasta que empieza a cobrarse
- El hombre ejecutado en la calle de Balmes es un ciudadano balcánico vinculado al narco
- AUDIO | Jonathan Andic llamó siete veces a emergencias tras la caída mortal: '¡Mi padre se ha caído por un barranco, no lo veo y no me responde!
- Más allá de Ozempic: la tercera generación de fármacos contra la obesidad mejorará la pérdida de peso y las enfermedades asociadas
- El audio de las llamadas de Jonathan Andic a Emergencias: 'Mi padre se ha caído por un barranco, ¡no lo veo! ¡envíen a alguien!
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 15 de junio de 2026, en directo
- Detenida por quitarle 55.000 euros de la cuenta a la mujer mayor que cuidaba en Premià de Mar