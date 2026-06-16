Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CheryBaja laboralEleccionesTasa BarcelonaJubiladosEscuelasMouliaáSueldoTopuriaAdelgazarOla de calor
instagramlinkedin

En el distrito de Vicálvaro

Vídeo | Preocupación en Madrid por un incendio de chatarra que genera humo tóxico: "Apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios"

El fuego, declarado en una chatarrería a cielo abierto, ha generado una importante columna de humo tóxico visible en la zona

Los bomberos trabajan para sofocar un incendio de chatarra en Vicálvaro

Los bomberos trabajan para sofocar un incendio de chatarra en Vicálvaro

Raquel Serrano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea San Martín

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio de chatarra a cielo abierto se ha declarado a las 16.00 horas de este martes en el distrito madrileño de Vicálvaro, sin que por el momento se hayan registrado heridos.

El fuego ha generado una importante columna de humo visible en la zona y muy próxima a la estación de Renfe de Vicálvaro, lo que ha provocado preocupación entre vecinos y usuarios del entorno.

Bomberos Madrid trabaja en la extinción con varias bombas desplegadas en el lugar. Los efectivos cuentan además con la ayuda de maquinaria de la propia instalación para retirar material combustible y abrir zonas de corte que permitan frenar la propagación de las llamas.

Un incendio de chatarra en Vicálvaro provoca una gran columna de humo sin causar heridos.

Un incendio de chatarra en Vicálvaro provoca una gran columna de humo sin causar heridos. / Emergencias 112 Madrid

En redes sociales, algunos vecinos han alertado de la presencia de humo en el barrio. Un usuario en la red social X (antes Twitter) ha señalado: "La nube de humo tóxico se extiende por todo el barrio, apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios". El usuario ha pedido además instrucciones sobre cómo proceder ante la presencia de humo en la zona. Emergencias Madrid ha recomendado cerrar las ventanas y permanecer en interiores: "Si estás en zona con humo, cierra ventanas y trata de permanecer en interiores. En caso de requerir ayuda, llama al 112".

Noticias relacionadas

Un incendio de chatarra en Vicálvaro provoca una gran columna de humo sin causar heridos

Un incendio de chatarra en Vicálvaro provoca una gran columna de humo sin causar heridos / Emergencias 112 Madrid

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del incendio ni sobre la superficie afectada. Los servicios de emergencia mantienen el operativo en la zona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago
  2. Catalunya recorta a dos semanas la espera desde que se acredita la dependencia hasta que empieza a cobrarse
  3. El hombre ejecutado en la calle de Balmes es un ciudadano balcánico vinculado al narco
  4. AUDIO | Jonathan Andic llamó siete veces a emergencias tras la caída mortal: '¡Mi padre se ha caído por un barranco, no lo veo y no me responde!
  5. Más allá de Ozempic: la tercera generación de fármacos contra la obesidad mejorará la pérdida de peso y las enfermedades asociadas
  6. El audio de las llamadas de Jonathan Andic a Emergencias: 'Mi padre se ha caído por un barranco, ¡no lo veo! ¡envíen a alguien!
  7. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 15 de junio de 2026, en directo
  8. Detenida por quitarle 55.000 euros de la cuenta a la mujer mayor que cuidaba en Premià de Mar

Vídeo | Preocupación en Madrid por un incendio de chatarra que genera humo tóxico: "Apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios"

Vídeo | Preocupación en Madrid por un incendio de chatarra que genera humo tóxico: "Apenas podemos respirar ni dentro de los domicilios"

Los bomberos trabajan para sofocar un incendio de chatarra en Vicálvaro

Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Pontevedra

Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Pontevedra

Un hombre mata en Valencia al logopeda de su hijo de 2 años tras acusarlo de abusar del niño

Un hombre mata en Valencia al logopeda de su hijo de 2 años tras acusarlo de abusar del niño

Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaya (Valencia)

Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaya (Valencia)

Operación policial en Aldaia por la muerte a cuchilladas de un hombre tras una reyerta en una nave ocupada

El hombre ejecutado en la calle de Balmes es un ciudadano balcánico vinculado al narco

El hombre ejecutado en la calle de Balmes es un ciudadano balcánico vinculado al narco

Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa