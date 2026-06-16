Facebook y Youtube
Muere a los 55 años un conocido 'youtuber' que cocinaba con su madre
El creador de contenido padecía varias afecciones sobre su salud física
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'Coffe Time with John and Momma' es el nombre con el que se conocía a un dúo entre la comunidad de Facebook y Youtube, formado por John Davis y su madre.
Tal y como indica el nombre, su contenido se centraba en sesiones de cocina y rituales matutinos de café de Davis con su madre, conocida en estas redes sociales como Momma Frances.
El 'youtuber' tenía hasta la fecha del fallecimiento 230.000 seguidores en Facebook y casi 10.000 suscriptores en Youtube. Sin embargo, el creador de contenido falleció el pasado día 10 a los 55 años.
Problemas de salud
Según informaciones recogidas por la revista 'People', un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Campbell en Tennessee (Estados Unidos) recibió una llamada que alertaba sobre un hombre que "había dejado de respirar".
La policía y los servicios de emergencia declararon a Davis muerto en el lugar en el que se le encontró. El informe médico forense reveló que el 'youtuber' padecía insuficiencia cardiaca, renal, hipertensión arterial, diabetes y apnea obstructiva del sueño (trastorno en el que la respiración se detiene y recomienza mientras se duerme).
Apoyo de los usuarios
Por todo ello, el médico del condado "no cree que haya habido nada sospechoso en las circunstancias que rodearon al fallecimiento" de Davis, explica la revista.
Los comentarios en las publicaciones de sus redes sociales no han tardado en llegar: centenares de usuarios han llorado su pérdida, pero, sobre todo, han dado el pésame a su madre: "Dios bendiga a su madre en este momento tan difícil. Descansa en paz, John".
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