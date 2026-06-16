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Homicidio

Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaya (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido a seis personas implicadas en la pelea

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. / EP

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Teresa Domínguez

Aldaya
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Un hombre ha muerto a cuchilladas a manos de otro tras una reyerta multitudinaria en el municipio valenciano de Aldaya que se ha saldado con seis detenidos. El suceso ha tenido lugar poco antes de las doce de la mañana de este martes. Al parecer, la agresión mortal, la segunda en Valencia con arma blanca en menos de 24 horas, se ha producido en una nave ocupada del municipio de l'Horta.

Todo apunta a que víctima y agresor se han enzarzado en una discusión por razones que aún no han trascendido. Al parecer, uno de los ocupas de la nave, testigo de los hechos, ha sido quien ha dado el aviso al 112. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Aldaia se han desplazado hasta el lugar.

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Según ha podido saber Levante-EMV, la Guardia Civil mantiene en estos momentos la zona donde se encuentra el autor de los hechos acordonada, pues se habría refugiado en el interior del inmueble.

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