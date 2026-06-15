Sin rastro de Adam: qué se sabe de la desaparición del joven de 16 años en el mar en Roses

La desaparición de Adam, el adolescente de 16 años desaparecido en el mar en Roses después de una salida guiada con moto de agua, continúa sin respuesta. El joven desapareció el miércoles 10 de junio después de participar en una excursión frente a la costa del municipio y, desde entonces, la búsqueda y la investigación policial han avanzado en paralelo.

El chico, vecino de Roses, participaba en una salida con moto de agua junto a tres jóvenes y un monitor. La actividad se había realizado durante la tarde y estaba previsto que el menor llegara por la noche a la zona de Santa Margarida, donde se encuentra la empresa que gestionaba la excursión. Al no tener noticias suyas, la familia se desplazó hasta el punto de salida y, posteriormente, se activaron los servicios de emergencia.

La moto de agua que llevaba el joven desaparecido en Roses y que encontraron en la playa de Pals. Según las informaciones recibidas por los efectivos de emergencias, el grupo tuvo que regresar hacia Santa Margarida a raíz de un problema durante la excursión. Fue durante ese regreso cuando se comprobó que el menor no llegaba al punto previsto. La alerta a los servicios de emergencia se dio hacia las diez y cuarenta y cinco de la noche y, a partir de ese momento, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire.

Inicialmente, la búsqueda se centró en la zona de l’Almadrava, Canyelles y el entorno del castillo de la Trinitat, el punto donde el joven habría sido visto por última vez. En ella trabajaron efectivos de Salvamento Marítimo, Bombers, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Policía Local de Roses, Agents Rurals y Cruz Roja, con embarcaciones, helicópteros, drones y unidades subacuáticas.

Operativo de emergencias busca al menor de 16 años desaparecido hace dos días en Roses . / Atlas News

La moto de agua aparece en Pals

El dispositivo se reorientó después de que el jueves por la tarde apareciera en la playa de Pals la moto de agua con la que iba el menor. La embarcación fue localizada volcada sobre la arena, kilómetros al sur del punto donde se había producido la desaparición, y fue remolcada hasta l’Estartit para que los investigadores pudieran inspeccionarla con detalle.

A partir de este hallazgo, los equipos intensificaron la búsqueda sobre todo entre l’Escala y l’Estartit, teniendo en cuenta las corrientes marítimas, el viento y el punto donde había aparecido la moto. Aun así, los cambios constantes de las corrientes obligaron a mantener abiertas varias zonas de búsqueda, incluida la costa de Roses y otros puntos del litoral.

La investigación policial también ha incorporado otra línea a raíz del estado de la embarcación. Según fuentes conocedoras del caso, la moto de agua presenta un golpe importante y la Guardia Civil investiga si pudo producirse algún tipo de colisión durante la excursión. Los investigadores deberán determinar si el impacto se produjo antes de la desaparición, si puede tener relación con ella o si se ocasionó posteriormente, cuando la moto ya estaba a la deriva.

La búsqueda del menor desaparecido con una moto de agua en Roses / EPC

Dos agentes de la Policía Local de Pals y uno de la Guardia Civil ante la moto que encontraron en la arena del joven desaparecido en Roses. A raíz de esta línea de investigación, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil precintaron el viernes las motos de agua de la empresa que había organizado la salida guiada. Las embarcaciones quedaron inmovilizadas en la zona de la bocana de Santa Margarida, mientras avanzan las diligencias para aclarar qué ocurrió durante la actividad.

La Guardia Civil, que lleva la investigación bajo la tutela del Tribunal de Instancia de Figueres, juzgado número 4, ya ha tomado declaración a los compañeros que realizaban la excursión con el menor, a los responsables de la empresa que gestionaba la actividad y también a familiares. Este lunes, la Policía Judicial continuaba tomando declaración a más personas relacionadas con los hechos.

Otra vía de trabajo es la localización del teléfono móvil del joven, que podría ayudar a reconstruir sus últimos movimientos o acotar la última posición antes de desaparecer. Para intervenir el dispositivo y acceder a la información que pueda contener sería necesaria autorización judicial, y esta línea aún se encuentra en una fase preliminar.

Búsqueda en pasivo

En cuanto a la búsqueda sobre el terreno, en estos momentos el dispositivo se mantiene en una fase pasiva. Los Bombers se retiraron el sábado de la búsqueda activa después de rastrear durante más de una hora la zona cercana a Begur sin encontrar ningún rastro del joven. Si de la investigación surgen nuevos indicios o elementos relevantes, no se descarta volver a activar la búsqueda sobre el terreno.

Mientras tanto, la familia de Adam ha hecho un llamamiento público para intentar localizarlo y ha difundido un cartel con su imagen, datos físicos y un teléfono de contacto. Según este cartel, el chico tiene 16 años, mide 1,80 metros de altura, tiene el pelo negro y los ojos marrones, y la última vez que fue visto llevaba una camiseta blanca.

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La llamada también se ha extendido a las redes sociales. Una familiar del menor ha pedido que se comparta “al máximo” el cartel y ha reclamado que se detengan los rumores y las especulaciones sobre el caso. “Los profesionales ya están haciendo su trabajo y toda la verdad la dirán los profesionales”, afirma en un vídeo, en el que también pide que solo se llame al teléfono indicado si se tiene información real sobre el paradero del joven.