Muere un motorista en un choque frontal con un coche en la N-145 en La Seu d'Urgell (Lleida)

Un hombre de 51 años murió este domingo tras chocar frontalmente en su motocicleta con un turismo en la N-145 en La Seu d'Urgell (Lleida), donde resultó herido crítico y falleció en el hospital del municipio.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 18.28 horas de este domingo y el choque, en el que los ocupantes del turismo resultaron ilesos, se produjo en el punto kilométrico 0,7 de la carretera.

Los Mossos d'Esquadra activaron cuatro patrullas, los Bombers de la Generalitat dos dotaciones y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

Según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit, desde principios de año 61 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, 28 de las cuales eran motoristas. Además, en lo que llevamos de 2026 se ha producido un incremento del 28,5% en motoristas fallecidos si se comparan con los mismos meses de 2025.

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Ante estas cifras, Trànsit decidió activar un plan específico con más campañas de concienciación acompañado de los controles en carreteras que hará la policía, tanto entre semana, cuando hay más desplazamientos por trabajo, como sábado y domingo, cuando son por ocio.