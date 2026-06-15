Los Mossos identifican al ejecutado en la calle Balmes: es un ciudadano balcánico vinculado al narcotráfico

Los Mossos d'Esquadra han identificado al hombre que murió asesinado el pasado miércoles 10 de junio en la calle Balmes de Barcelona al lado de una comisaría de la Policía Nacional. No ha sido fácil, ya que se trata de una persona que tenía varias identidades para poder camuflarse mejor. A partir de sus huellas dactilares, trasladadas a las bases de datos de la Europol, los investigadores han determinado que se trata de un ciudadano balcánico, según pudo saber este medio, y que estaría vinculado a una organización criminal.

Por eso no se descarta que su muerte esté relacionada con un ajuste de cuentas. La víctima podría ser de origen serbio que tenía una orden de detención en vigor dictada por las autoridades de Bélgica, según adelantó la periodista Anna Punsí.

A partir de conocer la identidad del fallecido, que podría estar relacionado con delitos como el narcotráfico y el contrabando, los agentes podrán afinar más la búsqueda del principal sospechoso, que sigue fugado. Todo apunta a que el crimen fue por una disputa violenta entre bandas criminales, según las primeras investigaciones. El caso sigue bajo secreto de sumario.

El sospechoso disparó muy cerca de la víctima y luego escapó corriendo. En una parada de autobús cercana dejó la pistola, de un calibre bajo, un teléfono móvil y un casco de ciclista que llevaría en la mano y que le abría servido para ocultar el arma, según fuentes policiales. Al asesinar a la víctima a cara descubierta los investigadores cuentan con imágenes del pistolero que captaron las cámaras de seguridad de la comisaría de la Policía Nacional. Gracias a ellas, los Mossos han podido rastrear al sospechoso al difundir su fotografía por varios cuerpos de seguridad tanto nacionales como internacionales, y así tratar de identificarlo

Dos serbios asesinados

Se da la circunstancia de que el fallecido a tiros en la calle Minería de Barcelona el 7 de junio, tres días antes del ejecutado en Balmes, también es serbio. Se trata de Mario D., nacido en Belgrado, según los medios de comunicación de ese país. El asesino, que vestía completamente de negro y era alto y corpulento, también escapó y los Mossos lo están buscando.

Mario D. estaría relacionado con grupos criminales de su país dedicados al narcotráfico y la extorsión entre otros delitos, según fuentes policiales, aunque por el momento se desconoce qué hacía en Barcelona el fallecido y si tenía algún negocio con bandas locales dedicadas al tráfico de la cocaína. Algunas de ellas operan en el puerto de Barcelona que es uno de los puntos de entrada de estas sustancias desde Sudamérica y antes de distribuirlas hacia Europa.

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También la calle Minería el pasado 16 de mayo murió asesinado después de recibir varios tiros por la espalda otro hombre, de nacionalidad española, que murió en el acto. El asesino que le disparó huyó andando hacia la Gran Vía y tampoco se le ha conseguido arrestar. Este crimen también sería por un ajuste de cuentas, pero relacionado con el tráfico de marihuana, según indicado fuentes de la investigación a este medio.