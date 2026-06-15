Sucesos
Detenida por quitarle 55.000 euros de la cuenta a la mujer mayor que cuidaba en Premià de Mar
La sospechosa robó la tarjeta bancaria de la víctima y durante cuatro años realizó retiradas periódicas de dinero
Detenida una cuidadora en el Alt Urgell por apropiarse de 115.000 euros de una pareja de 89 y 92 años
Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 11 de junio a una mujer de 47 años acusada de un delito de estafa agravada. En 2022, la sospechosa fue asignada como cuidadora a la denunciante, una mujer de más de 70 años con limitaciones físicas para realizar algunas tareas cotidianas. La trabajadora disponía de un juego de llaves del domicilio de la víctima, así como de documentos y tarjetas bancarias para poder realizar compras y gestiones en nombre de la mujer.
En 2024 finalizó su relación laboral en el momento en que la víctima ingresó en una residencia para personas mayores de Premià de Mar. Sin embargo, no fue hasta junio de este año cuando la residencia obtuvo permiso para controlar las cuentas de la víctima.
Fue entonces cuando detectaron que la anterior cuidadora, a pesar de no mantener ningún vínculo laboral con la víctima, continuaba realizando retiradas de efectivo de 500 y 900 euros utilizando la tarjeta y la libreta bancaria de la mujer.
En concreto, la detenida habría retirado de la cuenta bancaria de la denunciante 55.500 euros desde el año 2023 hasta la actualidad. En el momento de la detención, durante el registro de la arrestada, se le encontraron documentos bancarios, tarjetas y documentos personales de la denunciante.
La detenida pasó ante el juzgado de guardia de Mataró el viernes 12 de junio, acusada de un delito de estafa agravada.
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