Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida)

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues, en la provincia de Lleida. El aviso del fuego, impulsado por viento del sur, se ha recibido a las 14.47 horas. Según informan los Bombers, las llamas ya han quemado nueve hectáreas.

El incendio ha movilizado a una treintena de dotaciones, ocho de ellas aéreas, y las tareas de extinción se centran en contener el flanco derecho y proteger las edificaciones del flanco izquierdo. Se desconocen las causas por las que se ha originado el fuego, y ya se están investigando.

Los medios áreos para combatir el fuego incluyen tres aviones de vigilancia y ataque; cuatro helicópteros bombarderos y un helicóptero de coordinación.

Noticias relacionadas

Los Bombers trabajan en este incendio de la comarca de Les Garrigues después de que durante la madrugada de este domingo hayan dado por controlado otro fuego originado este sábado en el municipio de Sanaüja (Segarra). En este caso, las llamas han quemado 50 hectáreas.