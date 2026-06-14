Los Mossos aumentan los controles en fin de semana para reducir el número de motoristas muertos en carretera

Con la llegada del buen tiempo aumenta el número de motoristas que circulan por las carreteras. Ante el incremento de desplazamientos de este colectivo también suben los accidentes que padecen. Teniendo en cuenta que los motoristas son el grupo más castigados por la siniestralidad viaria este año en Catalunya, ya que casi la mitad de los fallecidos en carretera iban en vehículo de dos ruedas, el Servei Català de Trànsit, los Mossos d'Esquadra y las policías locales han intensificado los controles preventivos.

Según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit, desde principios de año 60 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, 27 de las cuales eran motoristas. Además, en lo que llevamos de 2026 se ha producido un incremento del 28,5% en motoristas fallecidos si se comparan con los mismos meses de 2025. Ante estas cifras, Trànsit decidió activar un plan específico con más campañas de concienciación acompañado de los controles en carreteras que hará la policía, tanto entre semana, cuando hay más desplazamientos por trabajo, como sábado y domingo, cuando son por ocio.

En este sentido, este fin de semana se han hecho numerosos controles policiales, dentro del dispositivo Premod, a motoristas por toda la red viaria catalana para prevenir siniestros, reducir el número de víctimas y concienciar sobre la vulnerabilidad de los vehículos de dos ruedas. Trànsit ha recordado la "fragilidad" de este colectivo al circular respecto a otros vehículos.

Además, los Mossos han detectado conductas de riesgo tanto de turismos como de motocicletas y por eso los controles sirven para sancionarlas. Los agentes se colocarán en las vías de acceso de las principales carreteras y de las secundarias para evitar infracciones negligentes y adelantamientos en zigzag entre vehículos.

Los controles se han establecido en zonas de máxima concentración de motoristas. Los Mossos destinarán vehículos camuflados para detectar conductas de riesgo de los motoristas (adelantamientos, velocidad, conducciones negligentes o temerarias) y del resto de vehículos hacia los motoristas (adelantamientos, cambios de carril o de dirección, manipulación de dispositivos móviles y otras distracciones, conducciones negligentes o temerarias).

Desde enero, los Mossos d’Esquadra han efectuado más de 2.100 controles, con 9.000 denuncias en este ámbito. La policía usará drones y el helicóptero de Trànsit para detectar estas infracciones.

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Los Mossos también han remarcado que el objetivo de los controles es "contener la siniestralidad de los motoristas", además de trabajar "para la concienciación de su vulnerabilidad y la detección de conductos de riesgo tanto de motos como de otros vehículos".