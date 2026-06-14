Detenido en L'Hospitalet un ladrón que usaba un patinete eléctrico para robar cadenas de oro a mujeres de edad avanzada

Los Mossos han detenido en L'Hospitalet de Llobregat a un presunto ladrón reincidente de 22 años como autor de dos robos con violencia, otros dos en grado en tentativa y tres delitos leves de lesiones contra personas mayores, la mayoría mujeres, que cometió mientras circulaba con un patinete eléctrico.

La policía catalana ha informado este domingo en un comunicado de que la detención se practicó el pasado 28 de mayo tras un incremento de robos con violencia en el barrio de Santa Eulàlia, en el que el detenido actuaba mientras circulaba por la acera con un patinete eléctrico, lo que le facilitaba además la huida.

Mientras circulaba, el delincuente seleccionaba a una víctima potencial. Cuando ya tenía decidido actuar, se acercaba a la misma por la espalda y le arrancaba la cadena de oro con un fuerte tirón antes de huir con el patinete.

Tres de sus víctimas sufrieron lesiones leves, indica la policía, que precisa que en la mayoría de los casos fueron mujeres mayores con limitaciones físicas.

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La policía califica de "relevante" esta detención, ya que el joven era considerado un delincuente activo con riesgo de persistencia (DARP), e incide en que, tras su detención, se ha constado una disminución significativa de los robos violentos con este modus operandi en la zona.