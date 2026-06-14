Suceso deportivo
Un ciclista se encuentra en estado crítico al caer en Santa Fe del Montseny (Barcelona)
El accidente se ha producido poco antes de las 11.00 horas en una vía de servicio paralela a la carretera de acceso al municipio
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Un ciclista se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída en el municipio barcelonés de Santa Fe del Montseny, ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El hombre ha sido atendido en primera instancia en el lugar del accidente por sanitarios del SEM, que posteriormente lo ha trasladado en helicóptero en estado crítico al hospital de Bellvitge.
Fuentes del SEM han explicado a EFE de que el accidente del ciclista ha tenido lugar poco antes de las once de la mañana en una vía de servicio paralela a la carretera de acceso a Santa Fe de Montseny.
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