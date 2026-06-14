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Acción Policial

Caballitos, persecuciones y seis motoristas detenidos por conducción temeraria en la A7

Los motoristas quedaron a través de las redes sociales y circulaban en un grupo de 25 cuando fueron soprendidos por la Guardia Civil a la altura de Torrent

Un grupo de unos 25 motoristas organizan una carrera ilegal en la A-7 a la altura de Torrent

Un grupo de unos 25 motoristas organizan una carrera ilegal en la A-7 a la altura de Torrent

Un grupo de unos 25 motoristas organizan una carrera ilegal en la A-7 a la altura de Torrent / Levante-EMV / Video Atlas News

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Redacción Levante-EMV

Torrent
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La Guardia Civil ha detenido a seis motoristas por conducción temeraria en grupo en la A7, después de que los implicados se organizaran a través de las redes sociales para circular por la citada autovía poniendo en grave riesgo la integridad del resto de conductores.

Sobre las 18:00 horas de ayer sábado 15 de junio, numerosos ciudadanos avisaron sobre la circulación temeraria de un grupo de unos 25 motoristas, quienes estaban realizando caballitos y reteniendo la circulación en la A7 a la altura del municipio de Torrent.

Agentes de la Guardia Civil acudieron al aviso y desplegaron un dispositivo con el que se logró detener a seis conductores por delitos contra la seguridad vial de conducción temeraria, entre otros. No se descartan más detenciones en los próximos días.

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Operativo de la Guardia Civil

Operativo de la Guardia Civil / Levante-EMV

Tal como se puede ver en un vídeo, los agentes intentaron detener el tráfico negligente de los motoristas y algún quad sin llegar a conseguirlo, dado que los conductores fueron zigzagueando –en el vídeo se les ve sorprendidos por el operativo– para zafarse de los agentes. Según se ve en las imágenes, algún motorista llegó a atravesar zonas de tierra con su vehículo.

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