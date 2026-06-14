Incendios forestales
Los Bombers dan por controlado el incendio de Sanaüja (Lleida) que ha afectado a más de 50 hectáreas
Los bomberos han recibido el aviso a las 13.02 horas de este sábado por este incendio, que han conseguido estabilizar desde tierra
Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de Sanaüja (Lleida) activo desde este sábado, en el que han trabajado durante la noche y mantienen una quincena de dotaciones terrestres este domingo para realizar tareas de vigilancia.
Según han informado en un apunte en 'X' este domingo también se repasa el perímetro del fuego, que ha afectado a más de 50 hectáreas.
Durante la noche de este sábado y madrugada del domingo, los bomberos han trabajado para acabar con los puntos calientes y evitar una posible reavivación del fuego debido al viento.
El aviso del fuego se recibió a las 13:02 horas junto a la Masia dels Flares, en el límite con el término municipal de Biosca (Solsonès), donde unas cuarenta dotaciones de los Bombers han trabajado para estabilizar la zona agrícola, mientras que los medios aéreos han centrado sus esfuerzos en frenar la evolución del incendio en la zona forestal.
Los medios aéreos han centrado sus esfuerzos en frenar la evolución en la zona forestal. Poco antes de las 15.00 horas, el incendio de Sanaüja ha llegado a la cresta de la Serra de les Valls y ha disminuido su velocidad en sentido descendente, aunque sigue ardiendo con intensidad. El frente del incendio ha vuelto a entrar en áreas con vegetación agrícola y los Bombers han intervenido para anclarlo en estos campos. Tractores de agricultores de la zona han ayudado en las tareas de extinción y efectivos del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) han arado campos para frenar la evolución de las llamas.
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