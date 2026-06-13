Sábado negro en el medio natural catalán: tres muertos ahogados o al despeñarse por un precipicio

Catalunya ha vivido un sábado trágico de la costa a la montaña en accidentes en la naturaleza. Tres personas han fallecido en varios siniestros, según han informado los Bomberos de la Generalitat, que han intervenido en los tres decesos.

A primera hora de esta tarde, los bomeros rescataron el cuerpo de un joven de 18 años que murió ahogado en el río Llobregat, en la esclusa de la Almendra de Merola (Berguedà). El aviso del incidente lo recibieron a las 15.22 horas, donde alertaban de que un grupo de jóvenes se estaba bañando en la esclusa, uno de ellos se lanzó al agua y no salió.

Hasta el punto del siniestro los Bomberos han activado 12 dotaciones, entre ellas seis de los parques de Puig-reig, Manresa, Berga y Gironella, un vehículo de coordinación y mando de la Región de Emergencias Centro, un helicóptero de rescate de la unidad de Medios Aéreos (MAER) con efectivos del Grupo de Acción Subacuático, una dotación de coordinación del GRAE y el equipo de drones de la unidad MAER.

Los Bomberos han iniciado la búsqueda dentro de la lámina de agua y por toda la orilla del río, unos 200 metros desde el último punto de avistamiento, en la esclusa de la Almendra de Merola. A las 16.59 hora los Bomberos han localizado el cuerpo dentro del agua y han iniciado las maniobras de reanimación pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

En este servicio ha trabajado también seis dotaciones de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales, y 2 ambulancias, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos por parte del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Muere un submarinista en Cadaqués

Casi a la misma hora, sobre las 15:31 horas, los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso de que un submarinista no había vuelto a la embarcación que lo esperaba frente a la costa de Cadaqués (Alt Empordà). Hasta el lugar de la desaparición los bomberos activaron dos dotaciones del parque de Roses, una dotación de coordinación y mando, el equipo de drones de la unidad MAER y dos dotaciones del GRAE Subacuático.

Imagen de una embarcación de bomberos / Bomberscat

La Unidad Marítima de los Mossos d'Esquadra ha localizado el cuerpo sin vida del submarinista a unos 10 metros de profundidad en una zona cercana a S'Encalladora. El dispositivo ha contado también con Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación.

Accidente de montaña en Alins

Este sábado, los bomberos han trabajado en el rescate de una persona que habría caído en el puerto de Medacorba, en el término municipal de Alins (Pallars Sobirà), junto a la frontera con Francia y Andorra. El aviso, recibido a las 15:01 horas, alertaba de una persona que se habría precipitado unos 100 metros.

Al llegar al lugar del accidente, el personal del Grupo de Operaciones Especiales (GRAE), desplegado con un helicóptero de rescate de la unidad de Medios Aéreos, localizó el cuerpo de la persona herida, pero no pudo hacer nada para salvarle la vida.

Noticias relacionadas

Con el helicóptero, los bomberos rescataron a los dos excursionistas que acompañaban a la víctima y los llevaron hasta un lugar seguro. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la identificación de la víctima y de las diligencias pertinentes, ya que se trata de una muerte violenta en la montaña.