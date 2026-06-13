Sucesos
Muere ahogado un joven de 18 años que saltaba en la presa del río Llobregat de Ametlla de Merola
Los bomberos han localizado el cuerpo en el agua y han iniciado las maniobras de reanimación, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida
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Núria León
Un joven de 18 años ha muerto ahogado este sábado por la tarde en la presa de l’Ametlla de Merola, en Puig-reig, después de lanzarse al agua mientras se bañaba con un grupo de amigos. El joven se ha tirado y no ha vuelto a salir a la superficie. El aviso a los servicios de emergencia se ha recibido a las 15.22 horas.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 12 dotaciones de los Bombers, entre ellas efectivos de los GRAE, submarinistas y un helicóptero. Durante el dispositivo, el helicóptero ha inspeccionado un tramo del río Llobregat para descartar que el joven hubiera sido arrastrado por la corriente.
Las tareas de búsqueda han sido complicadas porque en la zona donde los jóvenes se bañaban había un efecto de corriente circular que dificultaba el acceso de los equipos de rescate. Los Bomberos han iniciado la búsqueda dentro de la lámina de agua y por toda la orilla del río, unos 200 m desde el último punto de avistamiento, en la presa de l’Ametlla de Merola. A las 16.59 h los Bomberos han localizado el cuerpo en el agua y han iniciado las maniobras de reanimación, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.
En este servicio también han trabajado 6 dotaciones de los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales, y 2 ambulancias, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos por parte del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
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