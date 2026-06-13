Muere una mujer de 31 años tras ser rescatada en la playa de Los Muertos de Almería

Una mujer de 31 años, vecina de la capital almeriense, ha muerto a primera hora de la tarde de este sábado tras ser rescatada del mar en estado crítico por un helicóptero de Salvamento Marítimo en la playa de los Muertos, en Carboneras (Almería), donde quedó atrapada sin poder salir del agua debido a la fuerza de las corrientes y a las adversas condiciones meteorológicas.

El operativo de rescate, que se ha desarrollado en menos de una hora, se inició a las 15.21 horas. En ese instante, el centro coordinador de emergencias 112 se puso en contacto con el Centro de Salvamento Marítimo ubicado en Almería.

El motivo de la alerta fue la recepción de múltiples llamadas telefónicas por parte de testigos que se encontraban en el arenal. Los alertantes indicaban con urgencia que una persona —que en los primeros momentos fue descrita por los propios bañistas como una niña pequeña— se encontraba atrapada en el mar y era incapaz de alcanzar la orilla por sus propios medios.

Varias personas que se encontraban en la playa se han lanzado al agua provistas de una tabla con objetivo de prestar un primer auxilio a la víctima e intentar sacarla a tierra firme.

Sin embargo, todos los esfuerzos realizados desde la costa han resultado infructuosos, puesto que tanto la fuerte corriente marina imperante en ese sector como el mal estado del mar complicaron enormemente cualquier maniobra.

Ante la completa imposibilidad de culminar el rescate desde la playa y con medios civiles, Salvamento Marítimo ha ordenado la movilización inmediata del helicóptero Helimer 221, que despegó desde su base. De forma paralela y para dar cobertura, la Guardia Civil ha desplazado una patrulla por tierra.

Tras varios minutos de rastreo sobre la zona, a las 16.01 horas, la tripulación del Helimer 221 ha informado de que había logrado localizar a la víctima en el agua. Dada la urgencia, los rescatadores han solicitado sobre la marcha la presencia de una ambulancia medicalizada. En respuesta, el servicio 112 ha coordinado el desplazamiento de una UVI móvil hasta el Aeropuerto de Almería.

A las 16.09 horas, la aeronave ha confirmado el rescate efectivo, señalando que la víctima se encontraba en "malas condiciones". Asimismo, han comunicado que los bañistas que habían ingresado al mar para socorrerla ya habían logrado salir por sus propios medios.

El helicóptero ha puesto rumbo inmediato a su base en el aeropuerto de Almería, donde finalmente los sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento.

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Un portavoz de la Comandancia de Almería ha confirmado a EFE que la fallecida es una mujer de 31 años, descartando los primeros avisos sobre una menor, y cuyo cuerpo ha permanecido en el aeropuerto para el preceptivo levantamiento del cadáver.