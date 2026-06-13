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Dos investigados en Barcelona por una estafa en la compraventa de material de construcción

La víctima contactó con el vendedor tras localizar un anuncio de vallas y andamios en una plataforma de compraventa, y este recurrió a una estrategia de ingeniería social para ganarse la confianza de la víctima

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espalda.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espalda. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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Europa Press

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La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida contra un ciudadano residente en la provincia de León, víctima de un fraude al intentar adquirir material de construcción de segunda mano por internet, por la que se ha identificado y se investiga procesalmente a los dos presuntos responsables residentes en la provincia de Barcelona.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, lo que activó los protocolos de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (On-Red), informa la policía en un comunicado este sábado.

La víctima contactó con el vendedor tras localizar un anuncio de vallas y andamios en una plataforma de compraventa, y este recurrió a una estrategia de ingeniería social para ganarse la confianza de la víctima, y con la excusa de agilizar la gestión instó a la víctima a abandonar el 'chat' oficial de la plataforma y trasladar la conversación a una aplicación de mensajería.

Por esa vía el autor reclamó un pago inmediato mediante un sistema de pago móvil y facilitó los datos bancarios de una tercera persona, su supuesta pareja, bajo el pretexto de que sería ella quien gestionaría el envío.

Una vez recibido el dinero la víctima fue bloqueada de todos los canales y el anuncio se volvió a publicar bajo un perfil distinto, motivo que le llevó a denunciar.

Investigación

El equipo de la CiberComandancia de la Guardia Civil inició las diligencias de forma inmediata y, entre las primeras medidas, se solicitó el bloqueo preventivo de la cuenta bancaria receptora.

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El análisis técnico de las comunicaciones y la trazabilidad de los movimientos financieros permitieron identificar plenamente a los dos presuntos autores, quienes fueron investigados por agentes del Puesto de Mollet del Vallès (Barcelona) poniéndolos junto a las diligencias a disposición judicial.

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