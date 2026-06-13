Hospitalizada una niña de un año después de caer desde un primer piso en El Pont de Suert

Una niña de unos 12 meses está hospitalizada después de caer del balcón de su vivienda, situada en una primera planta, en El Pont de Suert. Según ha adelantado el diario Segre y ha confirmado la ACN, un testigo vio hacia las 18:35 horas de este viernes cómo la niña se subía a la barandilla y caía al vacío.

Inmediatamente se llamó al 112. Los padres de la menor, que se encontraban en casa, bajaron a la calle al oír los gritos y la llevaron al centro de atención primaria (CAP) del municipio, situado en la misma calle Canaleta donde se encuentra el domicilio familiar.

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Desde allí, la niña fue trasladada en un helicóptero del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) al hospital Hospital Sant Joan de Déu.