Sucesos
Detenidos dos hombres por pagar a tres adolescentes menores de 16 años a cambio de sexo en Girona
Han ingresado en prisión acusados de un delito de agresión sexual y otro de prostitución y explotación sexual
Tapi Carreras
Los Mossos d'Esquadra han detenido recientemente en Girona a dos hombres que pagaban dinero a chicas menores de edad por tener sexo. Los hechos se habrían producido entre los meses de septiembre y diciembre del pasado año Los Mossos iniciaron una investigación cuando tuvieron conocimiento de que podrían producirse estos hechos que culminaron con la detención de los dos hombres, en días diferentes.
Los Mossos habrían constado que las víctimas serían tres niñas menores de dieciséis años que, muy probablemente, se conocían entre sí.
Detenidos los hombres, se pusieron a disposición judicial bajo la acusación de un delito de agresión sexual a una persona menor de sin años y por un delito de prostitución y explotación sexual.
El primero de los casos se resolvió el 28 de mayo cuando los Mossos lograron detener al primero de los hombres, de 35 años, en el barrio de Sant Pau, en Girona, según ha podido saber este diario. Posteriormente, discretamente, intentaron localizar a una segunda persona. Lo lograron el 10 de junio cuando detuvieron a un hombre de 44 años.
Según ha podido saber este diario, ambos hombres han ingresado en prisión.
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