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Amenaza grave

Detenido por amenazar de muerte con una navaja a un menor por hacer ruido en un ferry de Barcelona a Palma

La víctima viajaba con compañeros de colegio cuando se produjo el incidente de madrugada

Archivo - Vehículo Policía Nacional

Archivo - Vehículo Policía Nacional / JEFATURA - Archivo

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Europa Press

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Palma
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La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar de muerte con una navaja a un menor de edad por hacer ruido en el trayecto en ferry entre Barcelona y Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando el presunto autor esgrimió una navaja a un menor, que se encontraba en el barco con compañeros de colegio.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, el personal de seguridad del ferry retuvo al sospechoso hasta la llegada de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano al puerto de Palma.

Los policías intervinieron al supuesto autor una navaja que, según el servicio de seguridad del barco, llevaba en un bolsillo del pantalón.

El menor, por su parte, explicó a los agentes que sobre las 01.00 horas, cuando estaba con sus compañeros en los pasillos del barco, salió un hombre del camarote, le agarró por el cuello y le propinó varios empujones.

Después, el sospechoso sacó de un bolsillo una navaja y esgrimiéndola de forma amenazante hacia el menor, le espetó "como no te calles te voy a matar".

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Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves y fue trasladado a dependencias policiales.

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