Circula contradirección por Cambrils tras consumir alcohol y los Mossos lo detienen al volcar en un accidente

Uno de los principales riesgos de acelerar para no hacer caso de las indicaciones de la policía si circulas bajo los efectos del alcohol y drogas es que pierdas el control del vehículo y tengas un accidente. Puedes salir herido leve pero seguro que te atrapan y acabarás detenido. Es lo que le ocurrió a un hombre la pasada madrugada en Cambrils cuando fue arrestado por los Mossos d'Esquadra por conducción temeraria y desobediencia a la autoridad.

El incidente sucedió a la 1:45 de la pasada madrugada cuando una patrulla policial observó como un vehículo circulaba en sentido contrario por la T-325 en Cambrils y al llegar a una rotonda siguió recto. Los agentes le dieron el alto pero el conductor la ignoró y escapó a gran velocidad, según han explicado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

La patrulla siguió al sospechoso y, unos dos kilómetros más adelante, localizaron el vehículo accidentado, concretamente en la carretera de Sant Joan, a la altura de la calle Francesc Català de Cambrils. Tras salirse de la carretera, el conductor impactó contra una señal de tráfico y una farola y después el coche volcó.

Los agentes ayudaron a salir al conductor del vehículo, que estaba consciente y levemente herido. Tras hacerle la corrrespondiente prueba por si había bebido o consumido algún tipo de sustancia, el sospechoso dio positivo en alcoholemia, con 0,79 mg/l en sangre, y en THC por lo que también había tomado marihuana. El acusado, de 45 años, se negó a someterse a la segunda prueba. Pese a que estaba herido leve se le trasladó a un hospital.

Los Mossos lo arrestaron por desobediencia a la autoridad y también se le investigó por conducción temeraria, bajo los efectos del alcohol y las drogas, y por negarse a someterse a las pruebas. La Policía Local de Cambrils acudió al lugar y se hizo cargo de la investigación del accidente, ya que la vía en la que ocurrió es de su jurisdicción.

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Ahora el sospechoso deberá comparecer en el juzgado y podría ser juzgado por estos delitos, además de tener que hacer frente a una buena multa y reparar el vehículo que quedó muy dañado en el accidente. Todo por no parar a tiempo... tampoco en el control policial.