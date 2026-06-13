Cae en Lleida y Huesca una banda que gestionó más de 100 empadronamientos ilegales

La Guardia Civil ha detenido en varias localidades de Huesca y Lleida a dos personas e investigan a otras tres por presuntamente formar parte de una banda que favorecía la inmigración irregular desde la comarca del Cinca Medio (Huesca). La operación tuvo lugar el dos de junio pasado y los sospechosos están acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

Se trata de cinco hombres entre los 29 y los 73 años, vecinos de las comarcas del Cinca Mitjà y de Lleida. Según la Guardia Civil el grupo criminal presuntamente realizó 105 empadronamientos ilegales desde Huesca a cambio de dinero.

A lo largo de la investigación, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que uno de los domicilios de Huesca utilizados para realizar los empadronamientos no reunía las condiciones de habitabilidad, ni de salubridad mínima, sin techo, con puertas y ventanas tapiadas, y sin suministros básicos de agua y luz.

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La investigación también concluyó que las personas extranjeras en situación irregular que acudían a la localidad para empadronarse no volvían a ser vistas por los agentes del municipio, tras alcanzar el trámite municipal. Por eso, creen que se trataba de un grupo organizado que facilitaba su residencia a cambio de dinero.