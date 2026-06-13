Incendios forestales
Los Bombers trabajan con 25 dotaciones en un incendio de vegetación en Sanaüja (Lleida)
Los bomberos han recibido el aviso por este incendio a las 13.02 horas de este sábado y trabajan desde tierra para estabilizar la zona agrícola
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Los Bombers de la Generalitat trabajan con 25 dotaciones, además de 3 helicópteros y 4 aviones, en un incendio de vegetación agrícola en Sanaüja (Lleida), que ha impactado en una zona de masa forestal y quema con intensidad.
Los bomberos han recibido el aviso por este incendio a las 13.02 horas de este sábado y trabajan desde tierra para estabilizar la zona agrícola, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Los medios aéreos centran sus esfuerzos en frenar la evolución en la zona forestal.
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