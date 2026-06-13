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Incendios forestales

Los Bombers trabajan con 25 dotaciones en un incendio de vegetación en Sanaüja (Lleida)

Los bomberos han recibido el aviso por este incendio a las 13.02 horas de este sábado y trabajan desde tierra para estabilizar la zona agrícola

Incendio en Sanaüja (Lleida)

Incendio en Sanaüja (Lleida) / Bombers

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Europa Press

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Los Bombers de la Generalitat trabajan con 25 dotaciones, además de 3 helicópteros y 4 aviones, en un incendio de vegetación agrícola en Sanaüja (Lleida), que ha impactado en una zona de masa forestal y quema con intensidad.

Los bomberos han recibido el aviso por este incendio a las 13.02 horas de este sábado y trabajan desde tierra para estabilizar la zona agrícola, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

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Mapa de ubicación del incendio en Sanauja.

Los medios aéreos centran sus esfuerzos en frenar la evolución en la zona forestal.

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