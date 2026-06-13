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Desaparición marítima

Los Bomberos se retiran de la búsqueda del joven de la moto acuática al no encontrar ningún rastro en la inspección aérea en Begur

La Guardia Civil sigue investigando los hechos después de precintar las motos de la empresa este viernes

Policía y Guardia Civil custodiando la moto acuática.

Policía y Guardia Civil custodiando la moto acuática. / Marina López / ACN

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Begur
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Los Bomberos se han retirado de la búsqueda del joven que el miércoles desapareció mientras iba en moto acuática con otras personas en la bahía de Roses. Después de rastrear la zona cercana a Begur durante más de una hora este mediodía, los efectivos del cuerpo se han retirado y volverán a activarse en caso de que sea necesario o se requiera su intervención.

Por el momento, los Mossos d'Esquadra mantienen una unidad marítima en la zona trabajando de forma coordinada con Salvamento Marítimo y con la Guardia Civil para intentar encontrar al joven, que lleva ya tres días desaparecido.

Por otra parte, la Guardia Civil continúa investigando los hechos, tomando declaración a testigos y otras personas, así como a la empresa propietaria de las motos acuáticas, que fueron precintadas este viernes.

Esta medida se tomó después de comprobar que la embarcación que llevaba el joven llegó a la Playa de Pals, varios kilómetros al sur de donde, presuntamente, habría caído el adolescente de 16 años.

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Los Bomberos trabajan con la hipótesis de que el chico perdió el chaleco salvavidas en algún momento y cayó al mar.

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