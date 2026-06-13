Asaltan con explosivos una sucursal bancaria en Valencia
Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes
Redacción Levante-EMV
Una banda de ladrones ha asaltado durante esta madrugada una sucursal bancaria en la localidad valenciana de Casinos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Los hechos han ocurrido sobre las 3.30 horas de este sábado, en la calle Mayor del municipio turronero. Las mismas fuentes relatan que un integrante de la banda puso explosivos para conseguir acceder a la sucursal. Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes.
Según ha relatado a este diario un vecino que vive muy cercano al banco, se despertó "de un fuerte bombazo". De hecho, fue un familiar suyo quien alertó a la Guardia Civil de que se estaba cometiendo el robo. El joven explica que se escucharon gritos y en pocos minutos un acelerón delataba que los asaltantes, que llevaban pasamontañas, huían en un vehículo de alta gama de color negro.
Como consecuencia de los explosivos, además de la sucursal, un coche se ha visto afectado. La Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
- Los meteorólogos coinciden sobre el calor en Catalunya: hay que prepararse
- Lo que no puedes hacer durante una baja laboral de la Seguridad Social si quieres seguir cobrando
- Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
- Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
- Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros
- Los científicos confirman que El Niño ya está aquí y hay hasta un 63% de probabilidades de que adquiera una intensidad muy fuerte
- El Tuvi confesó a un amigo que mató a la mujer embarazada 'por vacilarme
- Macrorredada policial contra el tráfico de armas de fuego en Barcelona tras dos asesinatos en 72 horas