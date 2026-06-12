Confirmado: si viajas en un tren sin aire acondicionado, Renfe tendrá que devolverte el dinero

¿A quién no le ha pasado subir a un tren en pleno verano y descubrir que el aire acondicionado no funciona, convirtiendo el viaje en una experiencia sofocante? Estas situaciones, más comunes de lo que parecen, han elevado la preocupación de la sociedad y también la de algunas organizaciones como FACUA.

FACUA-Consumidores en Acción es una asociación independiente que se dedica a defender los derechos de los consumidores frente a abusos de empresas o administraciones públicas. Entre sus funciones principales está denunciar prácticas abusivas en sectores como el transporte, asesorar a los consumidores sobre sus derechos e impulsar reclamaciones colectivas cuando muchas personas se ven afectadas por el mismo problema.

Rembolsan a una mujer

Esta organización ha conseguido que, tras tres años de intentos, la empresa de transporte ferroviario Renfe reembolse a una mujer 31,90 euros que pagó por un viaje de AVE entre Zaragoza y Barcelona. Esta mujer realizó el viaje en pleno mes de julio en un tren sin aire acondicionado.

La socia en cuestión se llama Macarena, es de Teruel y compró un billete de tren para viajar el 18 de julio de 2023, saliendo de Zaragoza a las 15:52. Cuando el tren arrancó, el revisor informó a los pasajeros de que el aire acondicionado estaba averiado y, tras pedirles disculpas, comunicó a los pasajeros que se les devolvería el importe completo del billete.

Después de uno de los viajes de tren más calurosos de toda su vida, Macarena vio cómo las semanas iban pasando y no recibía ninguna noticia. Entonces decidió presentar una reclamación por su cuenta directamente a la empresa, la cual aseguró que le darían una respuesta en un plazo máximo de tres meses.

Indemnización de 30 euros

Una vez más, los meses fueron pasando y Macarena decidió ponerse en contacto con FACUA para que le ayudasen a recuperar los 31,90 euros que pagó por el viaje. Según narra la asociación, "el equipo jurídico redactó un escrito que presentó en el Centro de Atención Posventa de Renfe donde le instaba a indemnizar a su socia por el perjuicio que le había provocado tener que viajar en AVE en pleno verano sin aire acondicionado".

En respuesta, Renfe pidió disculpas a Macarena por no haber podido ofrecer un servicio con los niveles de calidad esperados. También dio a la socia las indicaciones oportunas para que el importe correspondiente del billete le fuese abonado como indemnización.

Aun así, la empresa volvió a faltar a su palabra y, tras dos reclamaciones más de FACUA y más de un año de por medio, finalmente, tras la última reclamación de la organización, Renfe abonó a Macarena los 31,90 euros de indemnización. Por tanto, casi tres años después de que sucediera el caluroso viaje, la afectada ha podido recibir el dinero en su cuenta.