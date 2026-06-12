Pla Bastió
Tres detenidos por llevar más de un kilo de cocaína en L’Hospitalet de Llobregat
Los Mossos les requisaron 15.000 euros en efectivo ocultos en una mochila vinculados a la actividad delictiva.
Los Mossos lanzan el Bastió, su plan de choque para contener y reducir la delincuencia en L'Hospitalet de Llobregat
Los Mossos d’Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de L’Hospitalet de Llobregat detuvieron el 27 de mayo a tres hombres, de 37, 41 y 45 años, acusados de tráfico de drogas. En un patrullaje preventivo a pie y de paisano, dentro del pla Bastió, por la zona comercial del centro comercial Gran Via 2, los agentes observaron a cuatro hombres en actitud vigilante junto a un vehículo estacionado de forma incorrecta en la calle.
En un primer momento, los agentes vieron cómo tres de los individuos manipulaban dinero en efectivo, concretamente billetes de 50 euros, en plena calle. Acto seguido, los hombres se dispersaron y uno de ellos accedió al vehículo con la intención de abandonar el lugar. Los agentes consiguieron interceptar el vehículo y localizar por separado a dos de los otros individuos.
Ante las versiones contradictorias aportadas por los hombres, que afirmaban no conocerse entre sí, los agentes registraron el vehículo en presencia del conductor. En el interior localizaron una mochila deportiva que contenía 14.000 euros en efectivo, en billetes de 50 euros envueltos en film transparente, así como un paquete con un distintivo de “Superman” que ocultaba más de un kilogramo de cocaína.
En el registro personal del conductor se le intervinieron más de 400 euros en efectivo. Los otros dos detenidos llevaban conjuntamente más de 800 euros. Ninguno de los tres detenidos pudo acreditar la procedencia del dinero. Durante la actuación, se intervinieron los teléfonos móviles de los detenidos y el vehículo utilizado fue trasladado al depósito de la Guardia Urbana de L’Hospitalet para la correspondiente inspección ocular técnica.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de L’Hospitalet de Llobregat. Uno de ellos tenía antecedentes policiales por delitos contra la salud pública.
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