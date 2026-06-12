La Policía encuentra 8.000 plantas de marihuana en una operación contra el tráfico irregular de dominicanos en Manresa

Una operación de la Policía Nacional contra una organización criminal que presuntamente favorecía la inmigración irregular de ciudadanos dominicanos hacia territorio Schengen mediante el uso de documentación colombiana obtenida de forma fraudulenta, ha permitido destapar un cultivo de 8.000 plantas de marihuana en Manresa. La Policía Nacional ha detenido a seis sospechosos por formar esta banda, entre ellos el principal responsable de la red en España que ha ingresado en prisión provisional.

La investigación comenzó en agosto del año pasado cuando la Policía recibió información desde el Centro de Trata y Tráfico de Personas de Ameripol sobre la existencia de una organización criminal asentada tanto en España como en Colombia dedicada a introducir irregularmente ciudadanos dominicanos en Europa utilizando documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta.

Según la Policía, mientras que los colombianos están exentos de visado para entrar en territorio europeo, los ciudadanos de República Dominicana sí necesitan esta autorización previa. La investigación permitió constatar cómo ciudadanos dominicanos viajaban desde República Dominicana hasta Colombia utilizando sus documentos auténticos dominicanos y un vez allí, los miembros de la organización asentados en ese país facilitaban la obtención fraudulenta de documentación colombiana auténtica.

Para ello, aprovechaban la normativa colombiana que permite a una persona mayor de edad inscribirse en el registro civil acompañado de testigos y manifestar haber nacido en ese país. A partir de esa inscripción, los dominicanos obtenían células de identidad colombianas y posteriormente pasaportes de la misma nacionalidad, con los que podían viajar a Europa aparentando ser ciudadanos colombianos.

Para completar el proceso, la organización criminal se encargaba de gestionar tanto la obtención de la documentación fraudulenta como las reservas y desplazamientos internacionales necesarios para llegar a Europa. Por estas gestiones y por la organización integral del viaje, los migrantes abonaban a la red cantidades que rondaban los 5.000 euros por persona.

La Policía detectó que la organización realizaba las reservas aéreas utilizadas por numerosos migrantes interceptados con documentación fraudulenta, lo que permitió identificar a uno de los principales investigados, un ciudadano de origen dominicano residente en España.

Ruta internacional

La organización había diseñado una ruta internacional con múltiples escalas para dificultar la detección policial. Tras obtener los documentos colombianos, los dominicanos viajaban a Perú, donde estampaban sellos de entrada y salida en los pasaportes con el objetivo de dotarlos de una apariencia de autenticidad y normalidad documental. Posteriormente, se desplazaban hasta Brasil.

Desde allí trataban de viajar directamente a España o bien utilizando rutas alternativas a través de Casablanca (Marruecos), de Francia o Portugal. La Policía también detectó una evolución en el modus operandi de la red criminal. Además de facilitar pasaportes colombianos obtenidos fraudulentamente, comenzaron a proporcionar documentos íntegramente falsos, entre ellos Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) correspondientes a permisos de residencia en España.

Los investigadores intervinieron por orden judicial ocho líneas telefónicas vinculadas a los principales sospechosos. También se analizaron documentación y han podido reconstruir cerca de treinta episodios migratorios irregulares relacionados con la organización criminal.

Plantación en una vivienda

Durante la entrada y registro de las viviendas de los sospechosos, tras arrestarlos, el pasado mayo en Manresa, los agentes intervinieron cinco teléfonos móviles, dinero en efectivo y abundante documentación relacionada con la gestión de viajes y reservas utilizadas por los migrantes traficados.

En uno de los inmuebles registrados los agentes localizaron una plantación interior de marihuana compuesta por más de 8.000 plantas en distintas fases de crecimiento y floración, además de todos los útiles y sistemas necesarios para su mantenimiento y explotación.

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También requisaron tres vehículos utilizados presuntamente por los miembros de la organización para el desarrollo de sus actividades ilícitas y se procedió al bloqueo de nueve cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado.