Piden 9 años de cárcel a una empresaria que vendía viajes de novios y engañaba a sus clientes

La fiscalía de Baleares reclama una condena de nueve años de cárcel para la empresaria de Palma que se dedicaba a la organización de viaje de bodas, y que está acusada de estafar a 31 clientes. Según la acusación, se quedaba el dinero que le adelantaban las víctimas y después no hacía nada para reservar los vuelos, ni los hoteles, donde debían desplazarse los novios. La mayoría de estas parejas descubrió el engaño pocas horas antes de la celebración del enlace y no les quedó más remedio, los que pudieron, de contratar otro viaje, aunque no recuperaron el dinero que habían pagado por adelantado.

Esta mujer, cuya identidad responde al nombre de Francisca F., se enfrenta a un delito de estafa agravada. El juez que ha investigado los hechos, como consecuencia de las múltiples denuncias, cuantifica los perjuicios en alrededor de unos cien mil euros. Además, otro juzgado investiga otros hechos de la misma gravedad, por lo que la mujer, una vez que afronte este juicio, tiene muchas posibilidades de sentarse en el banquillo una segunda vez.

Esta mujer, según el auto judicial, había creado la denominada empresa Belive Mallorca. Sin embargo, comercialmente utilizaba dos nombres. El primero era “agencia Say Me Travel” y el segundo era “Viajes con esencia”. Aunque tenía una oficina física, la mayor parte de su negocio lo realizaba a través de internet.

La empresa se dedicaba sobre todo a ofertar viajes de novios. Anunciaba ventajas y descuentos que eran muy competitivos dentro del sector. Estas ofertas atrajeron a numerosos clientes. Al principio los clientes recibían un trato muy próximo. La comunicación era constante. Les ofrecía diferentes paquetes para viajar al extranjero, ya que se trataba de un viaje inolvidable para las parejas que se casaban. La única condición que imponía la acusada es que debían adelantar el pago de la luna de miel y con este dinero, supuestamente, la empresaria debía dedicarlo a reservar los vuelos y las habitaciones de los hoteles, además de quedarse un porcentaje de ganancia para ella.

Pero lo cierto, como así sostiene el juez, es que este dinero nunca sirvió para pagar estas reservas. La fiscalía sostiene que ella se quedaba con todo el dinero.

Según declararon las víctimas en las diferentes denuncias que presentaron, a media que se aproximaban las fechas de salida de los viajes la acusada dejaba de responden a las llamadas o a los mensajes telefónicos. Los novios le pedían que les enviara los documentos del viaje, como por ejemplo localizadores del vuelo o la reserva del hotel. Lo único que recibían, en el mejor de los casos, eran excusas, aunque en la mayoría de ocasiones ni siquiera contestaba. En una ocasión le envió una fotografía a un cliente diciendo que estaba siendo atendida en urgencias de un hospital. A otro le indicó que estaba asistiendo a un funeral y le envió una foto de la ceremonia religiosa.

La fiscalía sostiene que la empresaria cuando recibía los pagos adelantados pocas veces realizaba la gestión que le correspondía para reservar el paquete vacacional. Los viajes que ella organizaba no era precisamente baratos. Algunos costaron más de 7.000 euros, como era un viaje a Kenia y Zanzibar.

En algunas ocasiones, según afirma el juez, la empresaria sí realizaba la reserva de los vuelos, pero después no los pagaba, por lo que la compañía anulaba dicha reserva.

Uno de los casos más graves los sufrió una pareja de Madrid que soñó con casarse en la ciudad de Cancún, en Méjico. A la ceremonia iba a asistir la familia y se acordó que lo mejor sería que fuera una empresa especializada la que se encargara de organizar los vuelos y elegir el hotel, donde además se celebraría la ceremonia. Como en los casos anteriores, al principio y hasta que recibió el dinero la comunicación entre los clientes y Francisca F. fue muy fluida y constante. Sin embargo, cuando ya cobró el dinero dejó de escribirles y no respondía a ningún mensaje. Ella comunicó con sus clientes dos días antes de la salida del avión anunciando que no había podido organizar el traslado y que lo sentía mucho. La pareja de novios y los familiares se quedaron sin poder disfrutar de este enlace. La acusada nunca les ha devuelto el dinero. La excusa que ha mantenido siempre la acusada es que ella adelantaba el dinero de las reservas y que, por tanto,era una víctima más, porque las compañías no se lo devolvían. Sin embargo, esta excusa no ha llegado nunca a convencer al juez, que considera que existen indicios más que suficientes para sentar a la empresaria en el banquillo y que se defienda de un delito de estafa agravada. Los novios tuvieron durante mucho tiempo dos trabajados para poder sufragar esta boda, que al final se convirtió en un mal sueño.

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En estos momentos Francisca F. ya no se dedica al negocio turístico. Ha iniciado una nueva aventura empresarial. Esta vez se dedica a vender trajes de novia en una tienda que ha abierto en Palma. Y de nuevo ha vuelto a tener problemas con muchas clientas, que aseguran que no cumple con el encargo de realizar los trajes ya que muchos de ellos, o están mal confeccionados, o directamente ni están hechos. Muchos clientes le han dedicado vídeos en las redes sociales denunciando que han sido víctimas de una estafa cometida, presuntamente, por esta mujer.