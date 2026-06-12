Macrorredada policial contra el tráfico de armas de fuego en Barcelona tras dos asesinatos en 72 horas

Golpe en la mesa de la policía contra el tráfico de armas de fuego y los delitos cometidos con ellas en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo en varios puntos de la ciudad en los que se tiene detectada la presencia de pistolas y escopetas o se han cometido algún tiroteo. La actuación de seguridad, que cuenta con la participación de la Guardia Urbana de Barcelona y la Policía Nacional, llega después de los dos asesinatos registrados en 72 horas en la ciudad: uno en la calle Minería el pasado domingo y otro el miércoles en la calle Balmes, al lado de una comisaría. Los dos se investigan como ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico y, según varias fuentes, las víctimas serían ciudadanos serbios.

El dispositivo se ha desarrollado en distritos como Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. Sin embargo, uno de los lugares en los que se ha concentrado más la actividad policial fue en los barrios cercanos a la Zona Franca, como la Marina o las calles fronterizas entre Sants y L'Hospitalet de Llobregat, además de algunos puntos de Sarrià. En la calle Minería se han cometido dos asesinatos casi idénticos con dos semanas de diferencia. Un sicario, a plena luz del día, habría ejecutado a una persona por la espalda y después habría escapado. Además, también se escucharon tiros en esta zona.

Por eso, los agentes han realizado controles preventivos y han registrado a algunas personas por su llevaban encima armas de fuego. También han inspeccionado algunos locales en los que se sospecha que podrían esconderse pistolas y escopetas. El objetivo era acabar con el tráfico de armas de fuego y que los investigadores de Mossos asocian con el narcotráfico.

Según han informado fuentes de los Mossos se ha incrementado la presencia de pistolas en la calle, ya que los delincuentes suelen ocultarlas mejor cuando tienen que sacarlas a la calle. De todas las armas de fuego requisadas el año pasado en Catalunya un 54% eran armas cortas y un 46% largas, mientras que este 2026 un 70% son cortas y un 30% largas. Hay mucha movilidad de este tipo de arma asociada a los narcotraficantes, que la usan como protección y para asaltar a otros delincuentes.

El intendente Rafael Tello, jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Proximidad de los Mossos en Barcelona, ha explicado que los delitos han bajado en Barcelona pero los incidentes "puntuales" con arma de fuego, como los tres asesinatos en el último mes (los dos de la calle Minería y el de la calle Balmes), han incrementado "la sensación de inseguridad" de la ciudadanía. Por eso han este dispositivo de "saturación" de la vía pública con presencia policial además del transporte público.

Cuatro muertos en la ciudad

Tello también ha expresado su preocupación por el incremento de incidentes con armas de fuego en Barcelona. Hasta el momento se han registrado una docena de tiroteos en la ciudad que ha dejado cuatro muertos además de varios heridos. La mayoría de disparos son al aire o contra fachadas y los delincuentes lo hacen para disuadir a bandas rivales, han remarcado fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

En esta macrooperativo policial los Mossos han identificado a personas que ya han estado bajo su radar por tráfico de armas o les han encontrado antes pistolas encima. Tello ha remarcado que los tiroteos suelen estar vinculados a una "problemática global" del crimen organizado en toda Europa, pero que la mayoría de delitos que se cometen en Barcelona no son violentos sino más asociados a la multirreincidencia, que los Mossos controlan con el plan Kanpai.

"Se trata de delincuentes que ejercen la violencia entre ellos, como un ajuste de cuentas, y asociada al narcotráfico", ha indicado Tello quien ha recordado que de estos homicidios con arma de fuego se encargan profesionales que vienen a por un objetivo concreto y, tras eliminarlo, se van del país. Sin embargo, ha remarcado que algunos de estos delincuentes suelen buscar vendedores de pistolas en el mercado local y por eso se ha hecho este dispositivo, para tratar de encontrar quien las suministra.

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Junto a ellos también se intenta detener a grupos de narcos locales que disponen de esas armas de fuego para su protección o para atacar a otras bandas rivales, siempre dentro de conflctos por el tráfico de drogas, ya sea marihuana, cocaína o hachís. "Es un sector económico que está al alza y es un problema global que se debe atacar de diferentes formas, una de ella ocupando el espacio público para que los delincuentes no se sientan tan cómodos".