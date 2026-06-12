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Protesta animalista

Detenidas tres activistas vestidas de monja en los alrededores de la Sagrada Família durante la visita del Papa

La Policía Nacional cree que las arrestadas, que han quedado en libertad a la espera de juicio, querían desnudarse ante León XIV para protestar contra la tauromaquia

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Las tres activistas disfrazadas de monjas detenidad este miércoles en las inmediaciones de la Sagrada Família.

Las tres activistas disfrazadas de monjas detenidad este miércoles en las inmediaciones de la Sagrada Família. / EL PERIÓDICO

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Marta Català

Barcelona
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La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles, durante la visita del papa León XIV a Barcelona, a tres activistas animalistas extranjeras que deambulaban disfrazadas de monjas por las inmediaciones de la Sagrada Família. Los investigadores, según han confirmado fuentes policiales a EL PERIÓDICO, le seguían la pista al grupo desde Madrid y sospechaban que iban a llevar alguna acción contra el Pontífice. Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y de la Brigada Provincial de Información de Barcelona (BPI) las arrestaron tras comprobar que las tres mujeres hacían turnos de vigilancia en todos los escenarios donde estaba previsto que apareciera Robert Prevost durante su estancia en la capital catalana. Todas ellas han quedado finalmente en libertad a la espera de que el juez las llame a declarar.

Las voces policiales consultadas por este diario explican que las tres detenidas forman parte del colectivo 'People for the Ethical Treatment of Animals' (PETA), una de las organizaciones más destacadas en el ámbito de la defensa de los derechos de los animales. Las mismas fuentes aseguran que esta entidad ya había realizado acciones directas contra León XIV en anteriores ocasiones y explican, por ejemplo, que llevaban recogidas 200.000 firmas para que el Pontífice condenara las corridas de toros. De hecho, activistas de la formación --que no iban ataviadas con un hábito-- sí que consiguieron enseñar carteles en contra de la tauromaquia durante el paseíllo en papamóvil por la calle Rosselló.

Un posible 'desnudo' ante el Papa

Los investigadores que acabaron optando por detener a las tres mujeres disfrazadas, creen que la idea original del grupo era desnudarse frente al Pontífice a su paso por la calle Rosselló. La sospecha nace del hecho de que una de las detenidas no llevaba ropa debajo del hábito. Las activistas fueron conducidas a la comisaría de la Verneda donde se negaron a declarar ante los agentes y fueron finalmente puestas en libertad, a la espera de que el juez las llame a declarar.

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Pese a que se desconoce el alcance de la acción que tenían planeada, este sería el segundo intento de sabotaje que consigue frustrar la Policía Nacional durante la visita de León XIV. Los agentes también impidieron que un grupo de unos 500 coristas que actuaban durante el acto de bendición de la Sagrada Família, el momento culmen del viaje papal a España, desplegaran 'estelades' y cantaran 'Els Segadors' al final de la misa que Prevost ofició en el templo.

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