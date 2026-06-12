Conduce sin seguro ni ITV por Badalona y la Policía descubre que llevaba ocultos 225 kilos de cocaína

La Policía Nacional detuvo el pasado 9 de junio por la noche a un hombre, nacido en Córdoba, por llevar oculto en el vehículo que conducía 168 paquetes con 225,5 kilos de cocaína. La droga venía prensada y envasada y con el logotipo de F-1. Los agentes estaban haciendo un control de vigilancia en el barrio de Gorg-Progrès de Badalona cuando detectaron un vehículo con matrícula española que circulaba de manera anormal y con extremada lentitud, haciendo cambios de carril sin señalizar.

Los policías pasaron la matrícula del vehículo al Centro de Mando, Comunicación y Control y comprobaron, a través de las aplicaciones informáticas, que constaba sobre el coche un requerimiento en vigor grabado por las autoridades francesas con las siguientes indicaciones: “vigilancia discreta – recabar información e identificación de ocupantes – comprobar los efectos del transporte” entre otras indicaciones”.

Por eso se hizo un seguimiento discreto con los vehículos policiales camuflados por Badalona. Finalmente, fue interceptado en una zona segura, sin poner en riesgo a otros coches ni a ciudadanos. Los agentes comprobaron que el turismo carecía de seguro y no tenía pasada la ITV. El conductor se mostró reticente a colaborar llegando a intentar darse a la fuga con el motor en marcha, aunque se consiguió retenerlo y quitar las llaves del contacto de arranque del coche.

La policía registró el vehículo y encontró encima del asiento trasero dos bolsas de deporte que estaban repletas de paquetes envasados con cocaína. Por eso, se detuvo al sospechoso por un delito contra la salud pública. En la comisaría se hizo un registro más exhaustivo, localizando en la parte trasera un doble fondo oculto y “caleteado” con un sistema complejo de apertura hidráulica casi imperceptible. En el interior de este habitáculo oculto se hallaron otras dos bolsas de deporte repletas de paquetes similares a los encontrados en la primera inspección.

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En total se aprehendieron cuatro bolsas de deporte contiendo en su interior 168 paquetes con cocaína con un peso total de 225,5 kilogramos. Tras su puesta a disposición judicial del detenido, el juzgado de instrucción de guardia de Badalona decretó el ingreso en prisión provisional.