Magaluf
Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Mallorca
Los servicios de emergencias han informado de 24 heridos, entre ellos ocho bomberos
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EP
Palma
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Dos personas han fallecido tras declararse en la madrugada de este jueves un incendio en un bloque de pisos de Magaluf.
Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.
Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados --dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases-- cuatro han sido valorados in situ y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata de un inmueble situado en la calle Martín Ros García, de Magaluf.
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