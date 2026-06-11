Juzgan a un empresario agrícola por acosar y amenazar a su hija, que asumió el control del negocio: “Te destruiré la empresa, habrá sangre”

Un empresario agrícola de la isla de 87 años fue juzgado ayer en Palma por presuntamente acosar y amenazar de muerte a su hija cuando esta asumió el control de todo el negocio.

“Yo nunca la he amenazado ni le he dicho que la iba a matar. Siempre la he respetado. Ella tiene aires de grandeza”, se defendió el octogenario. “En estos últimos años nunca la he llamado por teléfono. La he visto cuatro o cinco veces para intentar hacer la paz, pero no he podido”, manifestó el acusado, que desde finales de 2025 tiene una orden de alejamiento de su hija.

“Los problemas con ella empezaron a finales de 2019. Era mi mano derecha, se encargaba de los papeles porque yo soy medio analfabeto. Era mi persona de confianza”, aseguró el hombre.

“A finales de 2019, en una reunión con todos los socios de la empresa se hizo un balance y me di cuenta de que me estaba traicionando, estaba poniendo las acciones a su marido y a sus hijos. Había puesto el 70% de propiedades a su nombre. Ella era mi persona de confianza. Me puso cuatro papeles delante y yo firmé sin mirar”, indicó el encausado.

“Yo me enfadé en esa reunión al darme cuenta de que me había traicionado con mis propiedades. Luego me enteré de las acciones que había puesto a sus hijos cuando ellos nunca habían trabajado con nosotros. Mi reacción no fue muy buena, cogí una silla y la tiré con rabia al suelo”, reconoció el empresario. “Me pegó un ataque de ansiedad y acabé en el hospital”, añadió.

“En 2023 llegué a un acuerdo con mi hija y recuperé dos fincas. Desde la firma del acuerdo no he tenido problemas con ella porque no la he visto. Ella no me ha recibido”, señaló el octogenario, refiriéndose al acuerdo suscrito ante notario por el que su hija le pagó seis millones de euros a cambio de todas sus participaciones para tener el control del 100% de la empresa.

“Primero me negué a firmar el contrato con ella, era una atrocidad, no podía entrar a mis fincas que yo he comprado, he plantado y he diseñado los invernaderos. Yo he triunfado en este sector por mi fuerza de voluntad. A los nueve años ya trabajaba”, subrayó el hombre, quien apuntó que también tuvo problemas con las lindes de una finca, con el estado en el que se encontraban unos frutales, un agroturismo y con su derecho a tener agua para regar.

La fiscalía solicitó para él una condena de dos años de prisión, una multa y la prohibición de aproximarse y comunicarse con su hija por los delitos de coacciones y amenazas. Mientras, la acusación particular reclamó cuatro años de cárcel y una multa por acoso, amenazas y daños. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución de su representado.

La denunciante

La hija del acusado ratificó ayer la denuncia que interpuso en 2024 ante la Policía Nacional. “Es de las cosas más difíciles que hecho en esta vida, poner la denuncia”, reconoció.

“He trabajado 42 años con él. Éramos un equipo. Fui comprando el 100% de las acciones. Mi padre siempre ha tenido conocimiento de todo; está todo firmado ante notario. Él estaba al corriente de todo lo que se hacía. Mis hijos sí han trabajado en la empresa. Llegamos a un acuerdo por el que yo me encargaba de toda la gestión de la empresa y respondía con mi patrimonio en el caso de pérdidas. Yo le pagué seis millones de euros, me hizo renunciar a mi herencia a mi legítima. Yo lo que quería era tranquilidad”, explicó la denunciante.

“Cuando yo asumí la gestión, empezamos a facturar más, a ganar más. Me empezaron a dar premios y reconocimientos. Él nunca lo ha podido consentir, sobre todo, siendo yo mujer”, manifestó la perjudicada.

“Mi padre es la persona que me ha hecho más daño y ha sido más cruel. Me ha destrozado mi vida y mi familia. No entiendo que un padre haga esto. No consentía que el que dirigía lo hiciera mejor que él. Decía que eran mentira los resultados, que lo habíamos falsificado todo”, detalló la empresaria.

“Me decía me voy a encargar de hacerte la vida imposible, moriré matando, no voy a estar tranquilo hasta verte muerta. Delante de mi hijo, me dijo que toda su vida se iba a dedicar a arruinarme. Cuando él venía a la nave, yo intentaba salir y me escondía en el baño. Él entraba en la finca cuando quería, hacía lo que quería, cortaba el agua, era una situación muy tensa”, recordó la mujer.

“Yo nunca le he hecho nada. Sus amenazas eran creíbles porque le he visto hacer animaladas. Él es superior, lo hace todo bien, es arrogante, tiene un carácter fuerte, es autoritario. Es l’amo en Joan, todo el mundo le respeta. Lo único que quiero es que me deje tranquila. En 2024 me pidió que le regalase una finca o si no iba a llamar a todos los clientes y proveedores para decirles todo lo que había robado. Y decía que iba a pegar fuego a la nave conmigo dentro. Le he escuchado decir que me iba a matar en la nave. Lo que quería era arruinarme”, concluyó la empresaria, quien ha precisado tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Un testigo indicó que el acusado no aceptaba que su hija fuera la propietaria de la finca. “Decía que era una mala puta que se lo había robado todo. Dijo habrá una guerra, te destruiré la empresa, habrá sangre, moriré matando, haré un desastre con mis años. Ella le tiene pánico, le tiene mucho miedo”, destacó el joven.

Otros testigos, como el hijo de la perjudicada, confirmaron las amenazas y descalificaciones. “Le decía que no valía para nada, que era una inútil, que quemaría la empresa, que le daba igual matar o morir. Mi madre idolatraba a su padre. Le tenía miedo”, recalcó el nieto del acusado.

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Por último, otros cuatro testigos defendieron al octogenario y precisaron que nunca habían escuchado las amenazas.