Circulación penal
Los Mossos cazan a un conductor novato a más de 196 km/h y cuadruplicando la tasa de alcohol en la C17
En la prueba de alcoholemia dio una tasa de 0,66 mg/l de aire espirado
Un motorista muere en la misma carretera de El Brull donde otro conductor de moto falleció a principios de mes
Los Mossos d'Esquadra de la División de Tráfico en Vic denunciaron el pasado 7 de junio a un hombre 19 años como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial. Un control de velocidad que se había montado en la carretera C-17, en el punto kilométrico 55, en el término municipal de Malla (Osona), sobre las siete de la mañana detectó a un vehículo que circulaba en dirección a Ripoll a 196 km/h, cuando la velocidad máxima permitida en ese tramo de la vía es de 100 km/h.
Los agentes no pudieron detener al conductor en el momento de los hechos debido a la alta velocidad a la que circulaba, pero poco después lo localizaron en Manlleu. A continuación, le realizaron la prueba de alcoholemia, que dio un resultado positivo de 0,66 mg/l de aire expirado. En este caso, el conductor era novato y, por tanto, cuadruplicaba la tasa máxima permitida que es de 0,15 mg/l.
Ante estos hechos, el conductor quedó denunciado penalmente por tres delitos contra la seguridad vial: conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción temeraria y conducir un vehículo a motor con una velocidad penalmente punible.
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