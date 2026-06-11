Catalunya pide triplicar las penas de cárcel por tener ilegalmente armas de fuego y distribuir marihuana

Los responsables del Departament d'Interior han concretado su petición de incremento de penas del Código Penal como una de las medidas para combatir la violencia con arma de fuego asociada al narcotráfico que ha dejado seis muertos y 18 heridos en lo que llevamos de año en Catalunya.

Reclaman que las condenas de prisión por delitos relacionados con la tenencia y tráfico de marihuana pasen de la pena actual, de uno a tres años, a otra de seis a nueve años, principalmente cuando estén asociadas a grandes plantaciones o una amplia distribución nacional e internacional. Respecto a las armas de fuego asociadas a esta criminalidad, Interior propone que la pena actual, de seis meses a dos años de cárcel, se eleve a condenas de entre cuatro y cinco años.

La consellera Núria Parlon ha explicado que se están elaborando documentos de trabajo con esta propuesta de reforma legislativa que se enviará a grupos del Congreso para que se debata y se pueda aprobar. En este sentido, ha recordado las propuestas aportadas relacionadas con la legislación sobre multirreincidencia que está en vigor desde hace unos meses y que ha permitido incrementar las penas contra este tipo de delincuencia.

La consellera Parlon afirma que los ajustes de cuentas "no se pueden prever" pero apuesta por tener más policía en la calle

Sobre los últimos crímenes con arma de fuego en Catalunya, tres en las últimas dos semanas, la consellera ha remarcado que "no existe un patrón" y que este tipo de delincuencia, asociada a ajustes de cuentas relacionadas con el narcotráfico, "no se puede prever". En este sentido ha remarcado que las armas de fuego no se suelen requisar dentro de los controles que se hacen en la calle para las armas blancas, aunque ha apostado por tener "más presencia policial" en diversas zonas, ya que así generan sensación de seguridad sobre la ciudadanía.

"Necesitamos que la legislación española sea similar a los países próximos o nos convertiremos en un entorno ideal para estos grupos criminales" Núria Parlon, consellera de Interior

Además del incremento de penas de cárcel que disuadan a los criminales de actuar en España, la consellera propone otras medidas como incrementar las investigaciones de estos grupos organizados y tener más colaboración con otros cuerpos policiales a nivel nacional e internacional.

"Necesitamos que la legislación española sea similar a los países próximos o nos convertiremos en un entorno ideal para estos grupos criminales", remarca Parlon quien ha asegurado que habló de estos cambios legislativos con el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en su visita este miércoles a Catalunya por la visita del Papa.

Poco reproche penal

Por su parte, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, ha remarcado que la reforma del Código Penal "debe ser una herramienta" más para los Mossos para acabar con "uno de los problemas de delincuencia que tenemos en Catalunya como son las bandas organizadas asociadas a la marihuana". Trapero ha recordado que para estos grupos "el rendimiento económico es enorme y el riesgo penal mínimo".

El objetivo es incrementar las penas para que se dicten más órdenes de prisión preventiva de los detenidos. Actualmente, un 10% de los 2.400 arrestados relacionados con la marihuana acaban en prisión por orden del juzgado tras la operación policial. Trapero ha destacado que este narcotráfico afecta "a la salud de la comunidad", no únicamente por el consumo de grandes cantidades de esta droga derivado de las plantaciones y que cada vez tiene más toxicidad, sino otro tipo de riesgos como los incendios que se declaran por conexiones fraudulentas en algunos edificios con narcopisos o las pérdidas de dinero por este tipo de irregularidad eléctrica.

Sobre la tenencia ilícita de armas de fuego, Trapero ha señalado que se quiere regular igual que otros países del entorno de Catalunya que castigan más este delito. Ha recordado que quien tiene una arma que no declara "es para hacer daño" y por eso siempre se asocia con actividad criminal.

Más pistolas

Hasta el pasado mayo, Catalunya había registrado 247 incidentes con armas de fuego, ya sea denuncias por escuchar disparos, tiroteos, asaltos con pistolas u homicidios. En todo 2025 se registraron 626 y en 2024 fueron 645. El intendente de la Prefectura de la Policía, Antoni Rodríguez, ha remarcado que un 90% de los incidentes con armas de fuego de 2026 se han dado en las comarcas del litoral catalán, principalmente Barcelona y su área metropolitana, ya que es dónde más plantaciones de marihuana se tienen registrados. El año pasado fueron el 87% y un 13% dentro de la comunidad.

Pese a que los seis homicidios con arma de fuego se están investigando, el intendente ha asegurado que detrás hay "estructuras criminales organizadas en su mayoría relacionadas con el narcotráfico", aunque ha recordado que a veces este tipo de delincuencia transnacional "opera con una estrategia de sicarios que van a buscar una persona en concreto y suelen tener su actividad en otro lado".

Sobre las denuncias del año pasado relacionadas con armas de fuego, el intendente ha señalado que en la mayoría, un 47%, no se recupera ningún tipo de elemento balístico que demuestre que se ha usado, mientras que en un 25% son armas falsas y un 28% reales. Los agentes encuentran el arma o algún indicio, como casquillos, orificios, heridos o muertos, de que se ha disparado.

Esta proporción ha cambiado significativamente en lo que llevamos de 202. No se han encontrado armas de fuego ni indicios en el 50% de los hechos denunciados, mientras que un 15% son falsas (pistolas detonadoras o imitaciones) y un 35% reales, lo que supone un aumento del 7% respecto al año pasado. Rodríguez también ha remarcado que cada vez se encuentran más pistolas. De todas las requisadas el año pasado un 54% eran armas cortas y un 46% largas, mientras que este 2026 un 70% son cortas y un 30% largas. En este sentido, ha añadido que hay mucha movilidad de este tipo de arma asociada a los narcotraficantes, que la usan como protección y para asaltar a otros delincuentes.

En lo que llevamos de año se han registrado 26 incidentes con disparos de armas de fuego reales en Catalunya, lo que supone un 32% más que en el mismo periodo del año pasado. 2025 se cerró con 93 incidentes y 2024 fueron 69. Por el momento este 2026 ha dejado 18 heridos y seis muertos y en todo 2025 fueron 28 heridos y 8 muertos.