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Delincuencia

El Ico, una vida de tiroteos y narcotráfico a la sombra de La Paca

Francisco Tomás Fernández Cortés, hijo de La Paca, acumula varias condenas por episodios violentos y drogas

El Ico, hijo de la Paca, detenido tras irrumpir en Son Llàtzer ensangrentado y con una pistola en la mano

El Ico, hijo de la Paca, detenido tras irrumpir en Son Llàtzer ensangrentado y con una pistola en la mano / Manu Mielniezuk

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Marcos Ollés

Palma
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El Ico acaba de cumplir 40 años y debe de tener un número parecido de antecedentes. El hijo de La Paca, la histórica matriarca de Son Banya, acumula un extenso historial que empezó cuando todavía era menor y que incluye tiroteos, mucha droga y delitos al volante. Ha pasado largas temporadas en la cárcel y tiene pendiente un juicio por su papel como testigo protegido en el Caso Cursach, con una petición de 52 años de prisión.

El primer episodio grave de la biografía de Francisco Tomás Fernández Cortés se produjo en julio de 2003. Tenía 17 años. Sacó un revólver y le pegó un tiro en la pierna al portero de un local de S’Arenal que le denegó la entrada. Tres años más tarde, en noviembre de 2006, se lió a tiros en el prostíbulo El Globo Rojo de Palma, por lo que fue condenado a cuatro años de cárcel.

Estuvo implicado en las dos grandes causas judiciales contra el clan de La Paca. Por el caso Son Banya, la trama de secuestros y agresiones tras un robo millonario en el poblado en 2006 le cayó un año y medio de reclusión. Por la Operación Kabul, el gran mazazo antidroga contra la matriarca y los suyos llevado a cabo por la Guardia Civil en 2008 le impusieron otros cinco años y medio.

El Ico volvió a ser detenido varias veces entre 2016 y 2017 por varios episodios violentos: agedió y amenazó con una catana a una sobrina suya, intimidó con un revólver a otros familiares suyos y esgrimió un arma de fuego tras un accidente de tráfico. En aquella época declaró diez veces como testigo por el caso Cursach acusando a policías y funcionarios de cobrar sobornos. Ahora está acusado por ello de falso testimonio y detención ilegal.

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En su juventud manejó un Ferrari y un Hummer y tiene en su haber varias condenas por conducir sin carné.

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