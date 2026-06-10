Hallan con vida a la submarinista desaparecida en el Cap de Creus tras más de siete horas de búsqueda

La submarinista de 24 años que había desaparecido este miércoles por la mañana en el Cap de Creus después de ser arrastrada por la corriente ha sido localizada con vida hacia las 19.30 horas. La joven había sido vista por última vez poco antes de las doce del mediodía y ha sido el compañero con quien realizaba la inmersión quien ha alertado a los servicios de emergencia al perderla de vista.

Después de más de siete horas de búsqueda, el crucero Seabourn Venture la ha localizado a unas dos millas náuticas al noroeste del punto donde había desaparecido y ha dado aviso a Salvamento Marítimo. Hasta la zona se han desplazado la Salvamar Lyra y el helicóptero Helimer 202.

La submarinista ha sido rescatada del agua por el helicóptero de Salvamento Marítimo y trasladada al aeropuerto de Girona. Según han informado los Bombers, la joven se encontraba en aparente buen estado en el momento del rescate.

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El dispositivo se ha cerrado con éxito tras su localización.