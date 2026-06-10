Detenido un joven en Caldes por estafar como mínimo 3.000 euros con falsas entradas para un concierto de Bad Bunny

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el 1 de junio en Caldes de Malavella a un joven de 19 años como presunto autor de ocho delitos de estafa relacionados con la venta de entradas falsas para un concierto de Bad Bunny en España. Hasta ahora, no contaba con antecedentes policiales.

La investigación empezó el 25 de mayo, después de que la comisaría de Girona recibiera las primeras denuncias de víctimas de Girona ciudad y de la comarca del Gironès. Según la información recogida por los Mossos, las víctimas contactaban con el joven mediante este servicio de mensajería y pagaban por unas entradas que, supuestamente, tenían que recibir 48 horas antes del concierto.

Las personas afectadas confiaban en el vendedor porque llegaban a él a través de un amigo común. Cuando se acercaba la fecha del evento e intentaban activar las entradas, descubrían que el contacto había desaparecido, que no recuperarían el dinero y que las entradas no existían.

Hasta ahora, los Mossos d’Esquadra han recogido la denuncia de ocho personas, que habrían sido estafadas por un importe total de 2.820 euros. A partir de estas denuncias, la policía identificó al presunto autor y lo localizó y detuvo el 1 de junio.

Más víctimas

La investigación continúa abierta porque otras comisarías de Catalunya también han recibido denuncias contra la misma persona por estafas similares en la compraventa de entradas del mismo concierto y con el mismo procedimiento. Por este motivo, los Mossos no descartan que haya más víctimas.

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Los Mossos recomiendan comprar entradas solo a través de canales oficiales y plataformas acreditadas. También alertan de la conveniencia de desconfiar de enlaces sospechosos, contactos sin verificar y ofertas con precios muy inferiores a los habituales.