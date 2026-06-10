Pago pendiente y cuenta bloqueada: el timo que se esconde tras estos mensajes que destapa el Instituto Nacional de Ciberseguridad
El Incibe ha detectado una gran campaña de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de mensajes de texto
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Seguro que alguna vez has recibido un mensaje que te alerta de un pago pendiente o de que tu cuenta será bloqueada y te pide actuar con urgencia para evitar problemas. Aunque pueda parecer una notificación habitual de tu banco o de algún servicio que utilizas, en realidad este tipo de avisos suelen formar parte de una estafa muy común en la que los ciberdelincuentes aprovechan el miedo y la prisa para intentar que la víctima haga clic en enlaces falsos y facilite sus datos personales sin pensarlo demasiado.
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), estamos delante del 'smishing'. Este término se utiliza para describir una forma de fraude en la que los delincuentes intentan engañar a las personas para que compartan información personal o financiera a través de mensajes de texto que incorporan enlaces fraudulentos.
Mensajes de texto más confiables
Estos ataques de 'smishing' pueden ser mucho más efectivos que otros tipos de estafas, porque los mensajes de texto se perciben a menudo como más confiables que los correos electrónicos. Esto genera que muchas personas, sobre todo la gente mayor, sean más propensas a responder o a seguir las pautas indicadas en un mensaje de texto que a un correo electrónico.
El propio Incibe explica que los métodos de 'smishing' más comunes son la suplantación de entidades bancarias que utilizan mensajes como: "Se ha realizado un cargo de 4.000 euros en su cuenta. Si no ha sido usted, siga los siguientes pasos para cancelarlo". Otro de los mensajes más comunes es el que indica al titular que su cuenta ha sido bloqueada y solo se puede recuperar mediante un enlace.
Suplantación de entidades públicas
También hay muchos casos de suplantación de entidades públicas como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos casos, los mensajes suelen ir más enfocados hacia pagos pendientes y alertas de impagos urgentes. Esto se debe principalmente a que, bajo presión, las personas tienden a actuar rápidamente y a no analizar los detalles del mensaje, lo que aumenta la probabilidad de caer en la trampa. La urgencia es un detonador psicológico eficaz para los estafadores porque reduce la capacidad de juicio crítico.
Y aquí llegamos al punto principal, ya que desde Incibe se ha detectado una campaña de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través de mensajes de texto. El instituto advierte que "si has recibido un mensaje de texto, supuestamente de la AEAT, pero no has accedido al enlace fraudulento que acompaña al mensaje, te recomendamos que lo reportes a nuestro buzón de incidentes. Esto nos permitirá recopilar la información para prevenir que otros usuarios caigan en este tipo de fraude. Además, bloquea al remitente y elimina el mensaje".
Contactar con las entidades bancarias
Para la gente que ha accedido a dicho enlace, es importante que contacten con la entidad bancaria correspondiente para que puedan ayudarlos a bloquear cualquier movimiento no autorizado en su cuenta y su tarjeta bancaria. También es crucial que reúnan y guarden todas las evidencias disponibles sobre el fraude, como capturas de pantalla o enlaces maliciosos.
El Incibe finaliza advirtiendo a la población: "La AEAT jamás te pedirá por SMS o correo electrónico información confidencial, números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, ni te enviará un enlace directo para cobrar una devolución de impuestos. Las devoluciones se tramitan exclusivamente a través de su sede electrónica oficial o mediante la declaración de la renta presentada formalmente".
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