Archivada la causa por la muerte de tres geólogos en la mina de Súria en 2023

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Manresa ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la muerte de tres trabajadores en la mina de Cabanasses de Súria en 2023, al considerar que no existen indicios suficientes de delito y que el siniestro se produjo por un desprendimiento “repentino e imprevisible” de la roca.

La resolución, dictada el 3 de diciembre de 2025, cierra inicialmente la investigación penal iniciada tras el accidente del 3 de marzo de 2023, en el que perdieron la vida los geólogos Oscar Molina, de Sant Joan de Vilatorrada; Victoriano Pineda, de Alicante, y Daniel Álvarez, de Colombia. Los dos primeros, de entre 28 y 29 años, eran trabajadores de la empresa y el tercero, de 31 años, estaba estudiando en la UPC de Manresa.

Los tres profesionales, indica el auto, se encontraban a unos 900 metros de profundidad revisando la seguridad de una nueva galería antes de que los mineros iniciaran los trabajos de extracción de potasa. Durante esa inspección rutinaria, parte del techo colapsó y les cayó encima una roca de grandes dimensiones procedente del techo —lo que se conoce como llis en la jerga minera—, que los atrapó y provocó su muerte.

La jueza concluye que las diligencias practicadas no permiten acreditar la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, ni tampoco de los tres delitos de homicidio por imprudencia, que era la tesis acusatoria de las familias.

Para llegar a esta conclusión, la resolución da un peso especial a los informes técnicos elaborados durante la instrucción, especialmente al del ingeniero técnico de minas Tomàs Carbó Quintana, designado por el colegio profesional para garantizar su imparcialidad.

Ese informe, junto con los elaborados por otros especialistas, concluye que ni la sobreexcavación, ni la dimensión de los pilares, ni el llamado emborquille tuvieron una incidencia significativa en el desprendimiento que causó el accidente.

La caída del bloque de roca era imprevisible incluso para profesionales altamente cualificados como las tres víctimas, según los técnicos.

La resolución también analiza una anotación previa relativa al sector 30. El vigilante de la zona no le dio importancia porque la consideraba una situación habitual y, por ese motivo, no la comunicó ni estableció medidas de balizamiento.

Pese a ello, la jueza señala que la investigación no ha encontrado indicios de que esa incidencia estuviera relacionada con la roca que cayó.

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En este sentido, el auto destaca que los propios trabajadores habían inspeccionado la zona siguiendo los protocolos establecidos y que no detectaron ningún riesgo inminente.