Núria Parlon pide "agravar las penas por la tenencia ilícita de armas de fuego" tras el tiroteo de la Zona Franca

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcado la necesidad de endurecer las penas por tener ilegalmente pistolas y escopetas en casa. Lo ha dicho tras el último tiroteo en la Zona Franca que este domingo dejó una nueva víctima mortal, la quinta este año en Catalunya por un tiro. "No nos resignamos ante ese tipo de violencia letal. Es importante platearnos agravar las penas por la tenencia ilícita de armas de fuego", ha remarcado Parlon quien ha asegurado que los Mossos investigan este nuevo crimen además de hacer un "refuerzo policial" en la zona.

De esta forma, la consellera reclama que la tenencia irregular de armas de fuego sea más castigada. En los últimos años las bandas organizadas se han rearmado como consecuencia del incremento de negocio de la marihuana en Catalunya, ya que muchos temen un asalto o las usan para marcar territorio. Por eso, se pide aumentar las condenas por delito de tenencia ilícita de armas para estos narcotraficantes, ya que en las operaciones se encuentran pistolas o escopetas, además de alguna arma de guerra, cuando se hacen entradas y registros.

Investigación abierta

Los Mossos d'Esquadra siguen investigando la segunda ejecución en la Zona Franca en tres semanas. Sobre las nueve de la noche de este domingo, un desconocido, que vestía de negro, disparó cuatro veces por la espalda a un hombre, de unos 40 años, que caminaba por un patio interior de la calle Minería de Barcelona. La víctima murió a consecuencia de las heridas, pese a que los agentes de policía desplazados intentaron reanimarlo. El sospechoso escapó.

Aunque este caso guarda paralelismo con otra muerte similar, una ejecución por la espalda, ocurrida el pasado 16 de mayo en la misma calle, las primeras investigaciones descartarían cualquier vinculación entre los asesinatos. Las dos podrían ser ajustes de cuentas por cuestiones relacionadas con el narcotráfico pero se descarta su relación. Los Mossos han estado buscando evidencias en el lugar del crimen y se rastrea si la victima tiene antecedentes.

Sin embargo, lo que más llama la atención para los Mossos es que estos crímenes con arma de fuego tuvieran lugar a la luz del día y en zonas concurridas y por eso, además de investigar el crimen, se ha reforzado la presencia policial en la zona con efectivos de órden público y patrullas recorriendo el perímetro. El objetivo es rebajar la percepción de inseguridad en el barrio de la Marina teniendo en cuenta los dos asesinatos en pocas semanas, además de otros incidentes que se han registrados por robos con violencia a personas mayores y peleas registradas por grupos que intentaban tomarse la justicia por su mano.

En lo que llevamos de año Catalunya ha registrado más de 30 tiroteos, que según el sindicato policial USPAC significa un aumento del 40% respecto a los del mismo periodo de 2025. La mayoría han estado vinculados a ajustes de cuentas por el tráfico de droga, aunque también hubo alguno relacionado con la guerra que libran por toda Europa clanes mafiosos montenegrinos y que dejaron un muerto en el passeig Taulat de Barcelona.

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Pese a esto, la principal preocupación de los agentes es la proliferación del uso de armas de fuego de forma indiscriminada de estos grupos delincuenciales en lugares con público, ya que pueden herir a inocentes, como pasó con una niña de 10 años la semana pasada en Badalona que recibió el impacto de una bala en el brazo.