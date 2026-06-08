Accidente de tráfico
Muere el copiloto de un turismo en un choque frontal en Lloret de Mar
El conductor del turismo ha resultado herido grave y ha sido trasladado en helicóptero al hospital Josep Trueta.
Eva Batlle
El copiloto de un turismo ha muerto este mediodía en una colisión frontal con un todoterreno en la carretera C-63, en Lloret de Mar. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 3,2 y los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 13.10 h.
Según el Servei Català de Trànsit, por causas que se están investigando, los dos vehículos chocaron frontalmente. Como consecuencia del impacto, el copiloto del turismo ha muerto y el conductor del mismo vehículo ha resultado herido grave. Ha sido evacuado en helicóptero al hospital Josep Trueta de Girona.
El conductor del todoterreno, que viajaba solo, ha resultado ileso. Hasta el lugar del accidente se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques, además del helicóptero medicalizado. Los Bombers realizaron tareas de excarcelación.
El siniestro ha provocado afectaciones a la circulación. Se mantiene un carril restringido y el tráfico se regula con paso alternativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
- Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
- Llegar a la selectividad tras el curso de las huelgas: 'Entiendo la protesta, pero competimos por la nota con alumnos que no han hecho ni un paro
- Nómadas de toda Europa cosechan el peligroso opio silvestre en Toledo: 'No queremos que se sepa y venga más gente
- Las plantaciones de opio se mantienen en secreto en España, el mayor productor mundial: 'Es un producto sensible
- ¿Qué es el 'six-seven', el 'trend' viral con el que el papa León XIV ha sorprendido a Madrid?
- Confirmado por la DGT: los conductores estarán más vigilados a partir del 6 de julio
- Qué fue de Berta García, la alumna que sacó el año pasado la mejor nota en la selectividad catalana: 'Lo peor de la universidad es Rodalies y los malos profesores