Muere el copiloto de un turismo en un choque frontal en Lloret de Mar

El copiloto de un turismo ha muerto este mediodía en una colisión frontal con un todoterreno en la carretera C-63, en Lloret de Mar. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 3,2 y los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 13.10 h.

Según el Servei Català de Trànsit, por causas que se están investigando, los dos vehículos chocaron frontalmente. Como consecuencia del impacto, el copiloto del turismo ha muerto y el conductor del mismo vehículo ha resultado herido grave. Ha sido evacuado en helicóptero al hospital Josep Trueta de Girona.

El conductor del todoterreno, que viajaba solo, ha resultado ileso. Hasta el lugar del accidente se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques, además del helicóptero medicalizado. Los Bombers realizaron tareas de excarcelación.

Noticias relacionadas

El siniestro ha provocado afectaciones a la circulación. Se mantiene un carril restringido y el tráfico se regula con paso alternativo.